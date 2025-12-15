Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты 'Южная ночь'

Эти конфеты - настоящий вкус детства для многих украинцев.

https://glavred.info/culture/ukraincy-ih-do-sih-por-ishchut-kogda-i-pochemu-ischezli-konfety-yuzhnaya-noch-10724273.html Ссылка скопирована

Что известно о конфетах "Южная ночь" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Какими были на вкус конфеты "Южная ночь"

Когда их перестали продавать

Бывают сладости, которые вызывают волну ностальгии и погружают в детство. Среди таких есть конфеты "Южная ночь", которые просто исчезли с полок магазинов, хотя многие украинцы до сих пор их ищут.

Главред решил разобраться, почему уже не продают конфеты "Южная ночь".

видео дня

Когда появились конфеты "Южная ночь"

Телеграф рассказывает, что знаменитая конфета "Южная ночь" появилась во времена СССР, когда кондитерская промышленность активно экспериментировала с сочетанием классических рецептур и новых технологий.

Производили это лакомство на нескольких фабриках, а сам рецепт годами совершенствовался.

В то же время, название конфет должно было вызывать ассоциации с жаркой летней порой, отдыхом и мягким южным климатом.

Секрет вкуса конфет "Южная ночь"

Отмечается, что главная особенность "Южной ночи" - начинка из густого варенья, которое имело приятную кислинку и не было слишком сладким. В сочетании с насыщенной шоколадной глазурью это создавало глубокий, сбалансированный вкус - нежный и одновременно взрослый. Такая рецептура отличала их от многих современных конфет.

Когда исчезли конфеты "Южная ночь"

Известно, что после распада СССР конфеты еще некоторое время оставались в обращении. Их можно было найти в 90-х и даже в начале 2000-х, но постепенно они начали исчезать с полок. Около 2019 года производство окончательно прекратилось.

Какие конфеты похожи на "Южную ночь"

Украинская компания Риконд возродила "Южную ночь" как желейные конфеты с яблочным пюре или фруктово-желейной начинкой, глазированные шоколадом.

Это не точная копия старого оригинала, но близкий аналог, удовлетворяющий ностальгию. Сейчас их можно найти на полках магазинов или в интернет магазинах.

Читайте также:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред