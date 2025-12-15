Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

К удару враг планирует привлечь не менее 13 бортов авиации.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-grozit-novyy-massirovannyy-obstrel-rf-nazvano-napravlenie-udara-10724177.html Ссылка скопирована

Россия планирует новую комбинированную атаку на Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

В ближайшие дни Россия хочет нанести массированный удар по Украине

Враг готовит борта бомбардировщиков и истребителей для ракетной атаки

Целью РФ могут стать объекты в западных областях Украины

Страна-агрессор Россия начинает подготовку к новому массированному ракетному удару по Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторов. Они предупредили, куда планирует целиться враг.

По состоянию на сейчас в воздухе уже находится группа бортов Ту-95МС, которые осуществляют передислокацию с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс". Но это не вся авиация, которую хочет привлечь враг для удара.

видео дня

Чем РФ хочет атаковать Украину

Оккупанты готовят пять Ту-95МС, три Ту-160, которые вероятно будут вылетать с Дальнего Востока, сразу на выполнение боевой задачи, пять МиГ-31К, три морские носители крылатых ракет "Калибр", а также, вероятно, удар будет сопровождаться большим количеством ударных БпЛА и баллистическими ракетами.

Мониторы предупреждают, что вероятное направление удара - это цели на западе Украины. Россияне хотят массированно атаковать Украину в ближайшие трое суток.

Чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Как РФ модернизирует оружие для ударов по Украине

Главред писал, что, российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие.

По данным украинского эксперта радиотехнологий Сергея Бескрестнова, известного под позывным "Флеш", суммарная масса боевой части модернизированного дрона достигает около 100 кг.

Атаки России на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 13 декабря в некоторых областях Украины прогремели взрывы из-за атаки страны-агрессора России. Согласно сообщениям Воздушных Сил ВС Украины, враг трижды поднимал в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К и атаковал регионы ракетами и дронами.

Впоследствии стало известно, что в эту ночь Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Россияне били по объектам энергетики. Основной удар был по югу Украины и по Одесской области. В результате атаки было повреждено более 10 гражданских объектов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Другие новости:

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред