Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

Юрий Берендий
15 декабря 2025, 03:32
5
Новая стратегия по нацбезопасности США фактически совпадает с интересами Кремля и открывает России пространство для расширения своего влияния, указал Горбач.
Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США
Почему новая стратегия по нацбезопасности США выгодна для России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

О чем сказал Горбач:

  • В Москве положительно оценили новую стратегию по нацбезопасности США
  • Кремль будет пытаться заполнить тот вакуум влияния, который останется после ухода США

Администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию национальной безопасности. Положения этого документа фактически открывают для России окно возможностей для усиления своего влияния на фоне сокращения роли США в мире. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач

"Мы уже видим, что в Москве звучат только положительные отзывы. Это полностью совпадает с российским видением мира и их внешнеполитическими целями. США провозглашают отказ от роли мирового жандарма и сокращение своего лидерства в Европе. При этом они не предлагают миру никакой альтернативной модели, которая бы сохраняла американское глобальное лидерство", - указал он.

видео дня

По словам Горбача, из стратегии полностью исчез ценностный компонент внешней политики, ведь в ней не говорится ни о демократии, ни о правах человека или гуманитарных принципах. В центре внимания - исключительно жесткая сила, тогда как понятие "мягкой силы" вообще игнорируется. Соединенные Штаты сосредотачиваются на Западном полушарии - Северной и Южной Америке, которые определяют как собственную сферу интересов. События за пределами этих регионов, согласно логике документа, Вашингтон напрямую не будут затрагивать.

Из этого документа, по мнению аналитика, можно сделать вывод, что США не планируют вмешиваться в войны или конфликты, ограничиваясь продажей вооружений сторонам противостояний. Кроме того, создается впечатление, что конфликты в Евразии или Африке могут даже отвечать американским интересам - по аналогии с периодом мировых войн.

Такой подход, по оценке эксперта, формирует вакуум влияния, который Россия пытается заполнить прежде всего в Европе. В Москве воспринимают это как фактический сигнал к восстановлению собственной сферы влияния - о таких намерениях Кремль открыто заявлял еще в начале полномасштабной войны.

"Вспомним ультиматумы 15 декабря 2021 года, направленные в Белый дом и штаб-квартиру НАТО, в которых говорилось о том, что НАТО должно уйти к границам 1997 года - то есть границам влияния Варшавского договора, на восстановление влияния в котором Россия теперь и претендует. Пока что Россия не достигла этой цели, но новая американская стратегия дает ей надежду", - резюмирует он.

Что может изменить позицию Трампа по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО и директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора высказал мнение, что Дональда Трампа можно склонить к отказу от политики давления на Украину и продолжению военной помощи для ВСУ.

По его убеждению, ключевую роль в этом могут сыграть представители американского военно-промышленного комплекса. В случае такого влияния решения Вашингтона будут иметь положительный эффект для Киева.

Джиджора также отметил, что в нынешних условиях одним из главных союзников Украины, кроме Сил обороны, остается именно ВПК США, который способен помешать Трампу реализовать ложные идеи, навязанные ему окружением.

"Я предполагаю, что такие приступы с такими тезисами происходят у Трампа после разговоров с Путиным. Не с Уиткоффом, не зятем, а именно когда Трамп поговорит напрямую с Путиным", - добавил он в эфире Еспресо.

Политика США в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские лидеры планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США. Она может состояться в эти выходные. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, перед встречей важно уточнить ряд вопросов, чтобы "не тратить время впустую".

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение, над которым работают американцы, могло бы сработать. Об этом он сказал во время мероприятия в Белом доме. Трамп убежден, что многие люди хотят, чтобы Украина и страна-агрессор Россия таки заключили мирное соглашение. При этом он не гарантирует, произойдет ли это в ближайшее время, или хотя бы когда-нибудь.

В новой стратегии нацбезопасности США прослеживается подход, в котором война в Украине рассматривается сквозь призму интересов Вашингтона по восстановлению отношений с Россией, а не через призму украинского суверенитета. Именно поэтому США будут пытаться принудить Украину к невыгодным условиям мира. Об этом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США Дональд Трамп Владимир Горбач
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

01:56Мир
"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

23:41Украина
Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раунд

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раунд

21:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Последние новости

03:32

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

03:05

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

01:56

"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

01:30

Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

00:51

"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
00:31

Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

14 декабря, воскресенье
23:52

Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

23:50

Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

23:41

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

Реклама
22:07

Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

21:54

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раундФотоВидео

21:35

До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабряФото

21:17

Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

Реклама
19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Реклама
15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять