Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

Новая стратегия по нацбезопасности США фактически совпадает с интересами Кремля и открывает России пространство для расширения своего влияния, указал Горбач.

О чем сказал Горбач:

В Москве положительно оценили новую стратегию по нацбезопасности США

Кремль будет пытаться заполнить тот вакуум влияния, который останется после ухода США

Администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию национальной безопасности. Положения этого документа фактически открывают для России окно возможностей для усиления своего влияния на фоне сокращения роли США в мире. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач

"Мы уже видим, что в Москве звучат только положительные отзывы. Это полностью совпадает с российским видением мира и их внешнеполитическими целями. США провозглашают отказ от роли мирового жандарма и сокращение своего лидерства в Европе. При этом они не предлагают миру никакой альтернативной модели, которая бы сохраняла американское глобальное лидерство", - указал он. видео дня

По словам Горбача, из стратегии полностью исчез ценностный компонент внешней политики, ведь в ней не говорится ни о демократии, ни о правах человека или гуманитарных принципах. В центре внимания - исключительно жесткая сила, тогда как понятие "мягкой силы" вообще игнорируется. Соединенные Штаты сосредотачиваются на Западном полушарии - Северной и Южной Америке, которые определяют как собственную сферу интересов. События за пределами этих регионов, согласно логике документа, Вашингтон напрямую не будут затрагивать.

Из этого документа, по мнению аналитика, можно сделать вывод, что США не планируют вмешиваться в войны или конфликты, ограничиваясь продажей вооружений сторонам противостояний. Кроме того, создается впечатление, что конфликты в Евразии или Африке могут даже отвечать американским интересам - по аналогии с периодом мировых войн.

Такой подход, по оценке эксперта, формирует вакуум влияния, который Россия пытается заполнить прежде всего в Европе. В Москве воспринимают это как фактический сигнал к восстановлению собственной сферы влияния - о таких намерениях Кремль открыто заявлял еще в начале полномасштабной войны.

"Вспомним ультиматумы 15 декабря 2021 года, направленные в Белый дом и штаб-квартиру НАТО, в которых говорилось о том, что НАТО должно уйти к границам 1997 года - то есть границам влияния Варшавского договора, на восстановление влияния в котором Россия теперь и претендует. Пока что Россия не достигла этой цели, но новая американская стратегия дает ей надежду", - резюмирует он.

В новой стратегии нацбезопасности США прослеживается подход, в котором война в Украине рассматривается сквозь призму интересов Вашингтона по восстановлению отношений с Россией, а не через призму украинского суверенитета. Именно поэтому США будут пытаться принудить Украину к невыгодным условиям мира. Об этом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

