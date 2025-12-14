Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садовода

Вы узнаете:
- Как правильно разбрасывать удобрения по сухому снегу
- Какие нормы внесения для овощей, деревьев и кустов
- Какие результаты ожидать от зимней подкормки
Украинские садоводы все чаще выбирают нетрадиционный, но эффективный метод подкормки почвы - разбрасывание удобрений прямо по снегу.
Главред решил рассказать об эффективной зимней подкормке почвы по снегу
Эксперт-садовод Игорь, автор YouTube-канала "Дача Агронома", рассказал, как подготовить сад и огород к весеннему сезону, не дожидаясь первых теплых дней.
Какие удобрения подходят для зимнего внесения
По словам Игоря, среди самых эффективных удобрений для зимней подкормки - кальциевая и аммиачная селитра, комплексные минеральные смеси, а также фосфорные и калийные удобрения, такие как суперфосфат и сульфат калия.
Они помогают снизить кислотность почвы, укрепить растения, повысить их морозостойкость и сопротивляемость болезням, а также обеспечивают запас азота для активного весеннего роста.
Как правильно вносить удобрения
Эксперт отмечает важность рассыпания удобрений по сухому снегу, без оттепели, и не рекомендует смешивать различные виды селитры. Норма внесения: 15-25 граммов на 1 м² для калийных удобрений и примерно стакан органических смесей на такую же площадь, особенно под чеснок, лук, плодовые деревья и кусты.
Весной талая вода равномерно разнесет питательные вещества, улучшая структуру почвы и ее плодородие.
Результаты зимней подкормки
Зимняя подкормка позволяет растениям быстрее просыпаться весной, повышает урожайность и снижает затраты на весенние обработки. Озимые культуры растут активнее, а деревья и кусты легче переживают резкие перепады температур.
Более подробные советы по подкормке зимой смотрите в видео.
Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"
YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают собственный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.
