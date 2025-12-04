Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчас

Сергей Кущ
4 декабря 2025, 11:16
15
Посеяв зелень в декабре, вы обеспечите себя свежими ароматными листьями к Новому году и Рождеству.
Какую зелень можно посадить на подоконнике зимой
Какую зелень можно посадить на подоконнике зимой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Какая зелень лучше всего подходит для выращивания зимой дома
  • Правила ухода, чтобы зелень росла быстро и без проблем

В декабре свежая зелень становится редкостью — цены растут, а качество в магазинах оставляет желать лучшего. Но выйти из ситуации легко: многие ароматные культуры отлично растут прямо на подоконнике, давая свежий урожай уже к зимним праздникам.

Мы расскажем, что стоит посадить уже сейчас, чтобы украсить новогодний стол зеленью собственного урожая.

видео дня

Какая зелень лучше всего подходит для выращивания зимой дома

Эти культуры быстро прорастают, не требуют сложного ухода и стабильно растут в комнатных условиях:

Укроп

  • Всходит через 6–10 дней.
  • Любит свет, но даже в декабре растёт ровно.
  • Подходит для салатов и украшения блюд.

Петрушка (листовая)

  • Прорастает за 10–15 дней.
  • Даёт долгий и стабильный урожай.

Кинза (кориандр)

  • Предпочитает прохладу и много света.
  • Отлично растёт на подоконнике зимой.

Зелёный лук

  • Самый простой вариант для новичков.
  • Отрастает из обычных луковиц за несколько дней.

Руккола

  • Всходит через 3–5 дней.
  • Очень быстро набирает зелёную массу.

Базилик

  • Требует тепла и света.
  • При подсветке растёт густо и ароматно.

Микрозелень (микрогрин)

  • Редис, горох, подсолнечник, капуста.
  • Сходит через 2–4 дня, срезать можно уже на 7–12 день.
  • Самый быстрый урожай зимой.

Салаты (латук, романо, батавия)

  • Отлично растут с подсветкой.
  • Подходят для ежедневных салатов в декабре–январе.

Смотрите видео о том, как вырастить укроп на подоконнике:

Правила ухода, чтобы зелень росла быстро и без проблем

Чтобы получить урожай к праздничному столу, важно дать растениям правильные условия:

1. Лёгкий и питательный грунт

Идеальная смесь:

  • 2 части универсальной почвы
  • 1 часть кокосового субстрата
  • горсть перлита для рыхлости

Петрушку, укроп и кинзу замачивайте 2–4 часа — это ускоряет всходы.

Декабрьский день короткий, поэтому:

  1. ставьте контейнеры на южные окна
  2. добавляйте фитолампы или LED на 8–10 часов

Без досветки листья вытягиваются и замедляют рост.

Поливайте растения только тёплой водой, избегайте плесени и застоя влаги. Накройте контейнер плёнкой до первых всходов. Оптимальная температура для роста растений - +18…+22°C.Не ставьте горшки на батарею или в сквозняк и раз в 10–14 дней добавляйте органические удобрения: гумат калия или средства с пометкой organic.

Смотрите видео о том, как вырастить петрушку зимой:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зелень интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

12:00Фронт
"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

11:40Украина
Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

11:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Последние новости

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

11:16

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчасВидео

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
11:07

Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

11:02

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

10:58

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

10:53

Ключ — для переезда, сердце — для любви: что повесить на ёлку, чтобы желания сбылисьВидео

Реклама
10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

Реклама
08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

Реклама
22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять