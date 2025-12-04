Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчас

Посеяв зелень в декабре, вы обеспечите себя свежими ароматными листьями к Новому году и Рождеству.

Какую зелень можно посадить на подоконнике зимой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Какая зелень лучше всего подходит для выращивания зимой дома

Правила ухода, чтобы зелень росла быстро и без проблем

В декабре свежая зелень становится редкостью — цены растут, а качество в магазинах оставляет желать лучшего. Но выйти из ситуации легко: многие ароматные культуры отлично растут прямо на подоконнике, давая свежий урожай уже к зимним праздникам.

Мы расскажем, что стоит посадить уже сейчас, чтобы украсить новогодний стол зеленью собственного урожая.

Какая зелень лучше всего подходит для выращивания зимой дома

Эти культуры быстро прорастают, не требуют сложного ухода и стабильно растут в комнатных условиях:

Укроп

Всходит через 6–10 дней.

Любит свет, но даже в декабре растёт ровно.

Подходит для салатов и украшения блюд.

Петрушка (листовая)

Прорастает за 10–15 дней.

Даёт долгий и стабильный урожай.

Кинза (кориандр)

Предпочитает прохладу и много света.

Отлично растёт на подоконнике зимой.

Зелёный лук

Самый простой вариант для новичков.

Отрастает из обычных луковиц за несколько дней.

Руккола

Всходит через 3–5 дней.

Очень быстро набирает зелёную массу.

Базилик

Требует тепла и света.

При подсветке растёт густо и ароматно.

Микрозелень (микрогрин)

Редис, горох, подсолнечник, капуста.

Сходит через 2–4 дня, срезать можно уже на 7–12 день.

Самый быстрый урожай зимой.

Салаты (латук, романо, батавия)

Отлично растут с подсветкой.

Подходят для ежедневных салатов в декабре–январе.

Правила ухода, чтобы зелень росла быстро и без проблем

Чтобы получить урожай к праздничному столу, важно дать растениям правильные условия:

1. Лёгкий и питательный грунт

Идеальная смесь:

2 части универсальной почвы

1 часть кокосового субстрата

горсть перлита для рыхлости

Петрушку, укроп и кинзу замачивайте 2–4 часа — это ускоряет всходы.

Декабрьский день короткий, поэтому:

ставьте контейнеры на южные окна добавляйте фитолампы или LED на 8–10 часов

Без досветки листья вытягиваются и замедляют рост.

Поливайте растения только тёплой водой, избегайте плесени и застоя влаги. Накройте контейнер плёнкой до первых всходов. Оптимальная температура для роста растений - +18…+22°C.Не ставьте горшки на батарею или в сквозняк и раз в 10–14 дней добавляйте органические удобрения: гумат калия или средства с пометкой organic.

