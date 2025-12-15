"Хороший знак": в Германии оценили готовность РФ к миру и ход переговоров

Что сказал Писториус:
- Путин, вероятно, до сих пор не готов к миру
- Формат мирных переговоров по окончанию войны в Украине не самый лучший
- В процессе переговоров есть положительные сдвиги
Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин вряд ли готов к миру в Украине. Такое скептическое мнение в эфире ZDFheute Nachrichten выразил министр обороны Германии Борис Писториус.
Он отметил, что уже неоднократно в стране-агрессоре России заявляли о готовности к миру, хотя это не соответствовало действительности. Поэтому у него не будет удивления, если снова произойдет так же.
"Хотя, конечно, надеюсь на другой результат", - подчеркнул Писториус.
Министр оценил мирные переговоры
Немецкий чиновник отметил, что формат переговоров по установлению мира в Украине сейчас не лучший, но сам факт приезда американских посредников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Берлин является положительным шагом.
"Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе. Присутствие американских переговорщиков в Германии - правильный и необходимый шаг и прежде всего хороший знак", - заявил он.
Как оценивают перспективы окончания войны в Финляндии
Главред писал, что президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, в то же время отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.
В то же время он отметил, что переговорный процесс приближается к конкретному соглашению. По его словам, сейчас идет работа над тремя ключевыми документами, которые станут основой будущих договоренностей.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров американской и украинской делегаций в воскресенье, 14 декабря, в Берлине был достигнут значительный прогресс.
Впоследствии стало известно, что сегодня, 15 декабря, в Берлине продолжатся попытки США выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны.
Больше новостей:
- Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ
- В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина
- Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине
О персоне: Борис Писториус
Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред