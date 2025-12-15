"Хороший знак": в Германии оценили готовность РФ к миру и ход переговоров

Американские посредники, по мнению немецкого министра, в переговорах делают правильные шаги.

Что сказал Писториус:

Путин, вероятно, до сих пор не готов к миру

Формат мирных переговоров по окончанию войны в Украине не самый лучший

В процессе переговоров есть положительные сдвиги

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин вряд ли готов к миру в Украине. Такое скептическое мнение в эфире ZDFheute Nachrichten выразил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что уже неоднократно в стране-агрессоре России заявляли о готовности к миру, хотя это не соответствовало действительности. Поэтому у него не будет удивления, если снова произойдет так же.

"Хотя, конечно, надеюсь на другой результат", - подчеркнул Писториус.

Министр оценил мирные переговоры

Немецкий чиновник отметил, что формат переговоров по установлению мира в Украине сейчас не лучший, но сам факт приезда американских посредников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Берлин является положительным шагом.

"Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе. Присутствие американских переговорщиков в Германии - правильный и необходимый шаг и прежде всего хороший знак", - заявил он.

Как оценивают перспективы окончания войны в Финляндии

Главред писал, что президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, в то же время отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

В то же время он отметил, что переговорный процесс приближается к конкретному соглашению. По его словам, сейчас идет работа над тремя ключевыми документами, которые станут основой будущих договоренностей.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров американской и украинской делегаций в воскресенье, 14 декабря, в Берлине был достигнут значительный прогресс.

Впоследствии стало известно, что сегодня, 15 декабря, в Берлине продолжатся попытки США выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны.

О персоне: Борис Писториус Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

