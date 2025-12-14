До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабря

Кратко:
- В Киеве и области 15 декабря свет будут выключать до 7 часов
- Отключения касаются нескольких очередей и будут повторяться 2-3 раза
Завтра, в понедельник, 15 декабря, в столице вводятся очередные графики отключений света. Электроэнергии может не быть до трех раз в сутки, продолжительностью до 7 часов за один раз.
Как сообщает Telegram ДТЭК, в Киеве отключения будут происходить по следующему принципу:
- 1.1 очередь:
- 08:00-15:00
- 18:30-22:00
- 1.2 очередь:
- 00:00-01:00
- 08:00-12:00
- 18:30-22:00
- 2.1 очередь:
- 00:00-01:00
- 08:00-12:00
- 18:30-22:00
- 2.2 очередь:
- 00:00-01:00
- 08:00-12:00
- 18:30-22:00
- 3.1 очередь:
- 01:00-04:30
- 11:30-15:30
- 22:00-24:00
- 3.2 очередь:
- 11:30-18:30
- 22:00-24:00
- 4.1 очередь:
- 01:00-04:30
- 11:30-18:30
- 22:00-24:00
- 4.2 очередь:
- 01:00-04:30
- 11:30-15:30
- 22:00-24:00
- 5.1 очередь:
- 06:00-11:30
- 16:00-19:00
- 5.2 очередь:
- 04:30-08:00
- 15:00-20:00
- 6.1 очередь:
- 04:30-08:00
- 15:00-19:00
- 6.2 очередь:
- 04:30-08:00
- 15:00-19:00
В Киевской области графики отключений также разделены по очередям:
- Очередь 1.1:
- 00:00-02:00
- 09:00-12:30
- 19:30-23:00
- Очередь 1.2:
- 00:00-02:00
- 09:00-12:30
- 19:30-23:00
- Очередь 2.1:
- 09:00-16:00
- 19:30-23:30
- Очередь 2.2:
- 00:00-02:00
- 09:00-12:30
- 19:30-23:00
- Очередь 3.1:
- 02:00-05:30
- 12:30-19:30
- 23:00-24:00
- Очередь 3.2:
- 08:00-09:00
- 12:30-19:30
- 23:00-24:00
- Очередь 4.1:
- 02:00-05:30
- 12:30-16:00
- 23:00-24:00
- Очередь 4.2:
- 02:00-05:30
- 12:30-16:00
- 23:00-24:00
- Очередь 5.1:
- 05:30-12:30
- 16:00-19:00
- Очередь 5.2:
- 05:30-09:00
- 16:00-19:00
- Очередь 6.1:
- 06:00-09:00
- 16:00-22:00
- Очередь 6.2:
- 05:30-09:00
- 16:00-22:00
В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.
"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.
По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Кроме того, российские войска продолжают целенаправленные атаки на ключевые подстанции и высоковольтные линии электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и отделить периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Из-за этого усложняется перераспределение электроэнергии и растут техногенные риски для населения.
Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
