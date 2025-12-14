До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабря

Отключения электроэнергии будут продолжаться в разных очередях в течение дня и вечера в столице и области.

В Киеве и области 15 декабря свет будут выключать до 7 часов

Отключения касаются нескольких очередей и будут повторяться 2-3 раза

Завтра, в понедельник, 15 декабря, в столице вводятся очередные графики отключений света. Электроэнергии может не быть до трех раз в сутки, продолжительностью до 7 часов за один раз.

Как сообщает Telegram ДТЭК, в Киеве отключения будут происходить по следующему принципу:

1.1 очередь:

08:00-15:00

18:30-22:00

1.2 очередь:

00:00-01:00

08:00-12:00

18:30-22:00

2.1 очередь:

00:00-01:00

08:00-12:00

18:30-22:00

2.2 очередь:

00:00-01:00

08:00-12:00

18:30-22:00

3.1 очередь:

01:00-04:30

11:30-15:30

22:00-24:00

3.2 очередь:

11:30-18:30

22:00-24:00

4.1 очередь:

01:00-04:30

11:30-18:30

22:00-24:00

4.2 очередь:

01:00-04:30

11:30-15:30

22:00-24:00

5.1 очередь:

06:00-11:30

16:00-19:00

5.2 очередь:

04:30-08:00

15:00-20:00

6.1 очередь:

04:30-08:00

15:00-19:00

6.2 очередь:

04:30-08:00

15:00-19:00

В Киевской области графики отключений также разделены по очередям:

Очередь 1.1:

00:00-02:00

09:00-12:30

19:30-23:00

Очередь 1.2:

00:00-02:00

09:00-12:30

19:30-23:00

Очередь 2.1:

09:00-16:00

19:30-23:30

Очередь 2.2:

00:00-02:00

09:00-12:30

19:30-23:00

Очередь 3.1:

02:00-05:30

12:30-19:30

23:00-24:00

Очередь 3.2:

08:00-09:00

12:30-19:30

23:00-24:00

Очередь 4.1:

02:00-05:30

12:30-16:00

23:00-24:00

Очередь 4.2:

02:00-05:30

12:30-16:00

23:00-24:00

Очередь 5.1:

05:30-12:30

16:00-19:00

Очередь 5.2:

05:30-09:00

16:00-19:00

Очередь 6.1:

06:00-09:00

16:00-22:00

Очередь 6.2:

05:30-09:00

16:00-22:00

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Кроме того, российские войска продолжают целенаправленные атаки на ключевые подстанции и высоковольтные линии электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и отделить периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Из-за этого усложняется перераспределение электроэнергии и растут техногенные риски для населения.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

