Многие считают, что история Краматорска начинается с 1868 года, когда здесь проложили Курско-Харьковско-Азовскую железную дорогу. Однако эта дата — лишь удобный предлог для сокрытия более древнего прошлого. На самом деле территория современного Краматорска имеет тысячелетнюю историю, связанную с казаками и даже древними цивилизациями. Об этом подробно рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.
Казацкие корни Краматорска
"Российские имперские, а затем и советские историки пытались всеми способами нивелировать казацкую историю этого края и избегали любых упоминаний о колонизации земель Донецкой и Луганской областей казаками", — подчеркнул Аким Галимов.
Почему Краматорск так называется — происхождение названия Краматорска
Однако, как говорится в видео, на самом деле все началось не с рельсов и заводов, а с крепости Тор, нынешнего Славянска. В 1645 году там несли службу изюмские и бахмутские казаки. За преданную службу они получали земельные наделы, которые тогда называли "Торскими дачами". Эти территории и стали фундаментом будущего города.
Директор музея истории Краматорска Наталья Волошина объясняет происхождение названия города.
"Это сочетание слов "крама торская". Крома — граница торских дач. То есть, название города буквально означает границу земель, принадлежавших крепости", — объяснила она логику названия города.
Краматорск в древности — что нашли под Краматорском
Еще более удивительные открытия касаются периода неолита и бронзового века. Археологические находки свидетельствуют, что люди выбирали эту территорию для жизни задолго до казацких времен, что разрушает российскую концепцию "Дикого поля" и якобы незаселенных земель.
"Археологами здесь найдено курганное захоронение металлурга-литейщика эпохи бронзы. Это закономерно, ведь в этих местах были многочисленные месторождения полезных ископаемых, крайне необходимых для жизнедеятельности", — привел факты Аким Галимов.
Это означает, что металлургический статус Краматорска — не советское достижение, а часть его исторического "генетического кода". Город расцвел благодаря богатым ресурсам, выгодному расположению на торговых путях и казацким границам.
О персонаже: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
