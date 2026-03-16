Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

Известный голливудский актер, сценарист и кинорежиссер Шон Пенн получил премию Американской киноакадемии на 98-й церемонии "Оскар", но не забрал статуэтку. Издание The New York Times сообщает, что в это время он предпочел совершить поездку в Украину.
Шон Пенн получил "Оскар" как лучший актер второго плана в фильме "Битва за битвой". Во время церемонии знаменитости не было в зале. Американский актер Киран Калкин, который должен был вручить Пенну статуэтку, заявил, что заберет награду от его имени.
"Шон Пенн не смог быть здесь в этот вечер, или не хотел, поэтому я приму награду от его имени", — сказал Калкин.
Однако Шон Пенн не просто проигнорировал церемонию — как оказалось, вместо посещения главной актерской премии он направился в Европу, чтобы позже посетить Украину. О планах актера по состоянию на конец прошлой недели изданию на условиях анонимности рассказали осведомленные инсайдеры. В то же время они не уточнили, с какой целью Пенн посетит Украину и куда именно направляется. Официальных комментариев от представителей актера не появилось.
Шон Пенн о войне в Украине
Шон Пенн с первых дней полномасштабного вторжения стал одним из самых активных амбассадоров Украины в Голливуде. Режиссер находился в Киеве 24 февраля 2022 года, работая над документальным фильмом "Суперсила" (Superpower). Пенн неоднократно посещал прифронтовые города, встречался с украинскими защитниками и использовал свою медийность, чтобы призывать западные правительства усилить военную помощь. В знак поддержки он даже передал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу, пообещав забрать статуэтку только после завершения войны.
О персоне: Шон Пенн
Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", сообщает "Википедия".
