Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУ

Украинские защитники уничтожили российские катера "Соболь" и "Грачонок".

ВМС ВСУ нанесли удар по российским катерам у Керченского моста

Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по российским катерам, охранявшим Керченский мост. Это произошло в ночь на 30 апреля. Это официально подтвердили в ВМС ВСУ.

В результате атаки были поражены:

патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь",

противодиверсионный катер "Грачонок".

"В результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери", — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что эти катера являются ключевыми в береговой охране, которые оккупанты используют для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами.

"Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного снижения возможностей врага в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Удары по Крыму — последние новости на тему

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Детали и последствия этой атаки озвучил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Также до этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного полуострова.

Кроме того, 16 февраля пресс-служба ГУР сообщила, что бойцы спецподразделения ГУР поразили десантный катер российских войск и элементы их системы противовоздушной обороны в Крыму.

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

