32 "прилета": россияне атаковали Украину кучей "Шахедов" и ракетой

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и баллистической ракетой. Враг запустил беспилотники различных типов со многих направлений. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Враг запустил баллистическую ракету из Ростовской области. Кроме того, Украина подверглась атаке 206 дронов. Оккупанты запустили беспилотники с следующих направлений:
- Курск,
- Брянск,
- Шаталово,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское.
Наши защитники сбили или подавили 172 дрона на севере, юге, западе и востоке страны. Однако были зафиксированы попадания 32 ударных дронов в 22 локациях. Еще в 9 локациях произошло падение сбитых дронов или обломков.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.
28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.
Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
