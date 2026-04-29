РФ атаковала дронами Харьков, есть "прилеты" и пожары: что известно

Удары вражескими беспилотниками зафиксированы в нескольких районах Харькова.

Ночью в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки дронов

В ночь на 29 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Вспыхнули пожары. Детали атаки сообщили местные власти.

По предварительной информации, зафиксирован "прилет" вражеского БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

"Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса", - сообщил глава Харкьвоской ОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших выясняется.

Также удар вражеского БпЛА зафиксирован в Немышлянском районе Харькова.

На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь.

"Последствия вражеской атаки устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметил глава ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что враг нанес удар боевым дроном по инфраструктурному объекту в Основянском районе города.

По его словам, в Слободском районе удар в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом "прилета", выбиты окна. Также зафиксировано попадание в Немышлянском районе - есть один пострадавший человек.

"В Немышлянском районе в результате попадания вражеского дрона в дерево повреждено около 10 частных домов. Прилет в Индустриальном районе Харькова. Последствия уточняются", - добавил Терехов.

Как писал Главред, вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку. Обошлось без пострадавших

Ночь на 27 апреля в Одессе была очень тяжелой. Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. Известно о 14 пострадавших, среди них - двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

