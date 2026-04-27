Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые детали

Больше всего разрушений зафиксировано в Приморском районе. Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы.

Последствия атаки на Одессу 27 апреля 2026

Кратко:

Одесса подверглась массированной атаке российских войск

Под удар попали жилые кварталы и гражданская инфраструктура

За медицинской помощью обратились 10 человек

Ночь на 27 апреля в Одессе была очень тяжелой. Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. За медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей. Детали атаки раскрыл глава Одессой городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в Приморском районе зафиксировано больше всего повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города.

"Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей", - сообщил Лысак.

Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Более 250 сотрудников служб и коммунальщиков работали на местах всю ночь.

"Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь, а жителям поврежденных домов – помощь и консультации по компенсациям", - добавил Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди них - двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В трех районах города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: гостиница, фуникулер, склады. Во многих постройках выбито остекление.

Повреждения получила также припортовая территория.

"На местах развернуты оперативные штабы. Над ликвидацией последствий работают все профильные и коммунальные службы. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесчины", - добавил Кипер.

Как писал Главред, ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В городе прогремела серия взрывов, фиксируются разрушения и пострадавшие.

Поздно вечером 27 апреля российская оккупационная армия также в очередной раз атаковала дронами общины Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Оперсоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

