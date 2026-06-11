Киевляне массово жалуются на повторные платежки за отопление: раскрыта причина

Главное:
- Киевляне массово жалуются на то, что получают повторные счета
- КП "Киевтеплоэнерго" провело масштабный перерасчет начислений за январь
Жители Киева массово жалуются на то, что получают повторные счета за отопление за прошлую зиму, несмотря на то что услуги теплоснабжения в зимний период были нестабильными, а суммы некоторых платежек доходят до 1300 грн.
Соответствующие отзывы публикуются абонентами на странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.
В свою очередь КП "Киевтеплоэнерго" провело масштабный перерасчет начислений за январь 2026 года. По словам директора СВП "Энергосбыт" Константина Лопатина, перерасчет затронул более миллиона квартир, и средняя сумма платежей снизилась почти на 40%. Общий объем уменьшенных начислений превысил 720 млн грн.
Механизм пересчета основывался на постановлении Кабинета министров № 683, вступившем в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия отопления и несоответствие температуры теплоносителя нормативным показателям, а расчеты выполнялись индивидуально для каждого дома с учетом перебоев и качества предоставленной услуги.
По словам Лопатина, отопительный сезон оказался крайне сложным из-за повреждений тепловых сетей, вызванных четырьмя серьезными обстрелами столицы в январе, а также из-за резких перепадов температуры и аномально холодной погоды. В течение месяца специалисты предприятия устранили около 1200 повреждений.
В результате перерасчета фактическая сумма начислений за январь составила 1,13 млрд грн вместо расчетных 1,85 млрд грн при нормальной работе системы. Таким образом, киевляне в среднем получили снижение платежей на 40%.
Коммунальные платежи продолжают увеличиваться
Согласно данным Государственной службы статистики, темпы роста потребительских цен в апреле достигли 8,6% в годовом выражении. На фоне инфляции выросли и расходы украинцев на жилищно-коммунальные услуги — в среднем примерно на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее заметное повышение коснулось услуги по вывозу бытового мусора: за год ее стоимость увеличилась на 6,7%. Также выросли расходы на обслуживание многоквартирных домов — тарифы на управление жильем поднялись на 5%. Кроме того, почти на 4,9% подорожали услуги по содержанию и ремонту жилого фонда.
Коммунальные тарифы - новости по теме
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Ранеет Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.
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Об источнике: Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.
Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
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