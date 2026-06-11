Киевляне массово жалуются на повторные платежки за отопление: раскрыта причина

Перерасчет затронул более миллиона квартир, рассказал Константин Лопатин.

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Киевлянам массово приходят повторные платежки / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Киевляне массово жалуются на то, что получают повторные счета

КП "Киевтеплоэнерго" провело масштабный перерасчет начислений за январь

Жители Киева массово жалуются на то, что получают повторные счета за отопление за прошлую зиму, несмотря на то что услуги теплоснабжения в зимний период были нестабильными, а суммы некоторых платежек доходят до 1300 грн.

Соответствующие отзывы публикуются абонентами на странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

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В свою очередь КП "Киевтеплоэнерго" провело масштабный перерасчет начислений за январь 2026 года. По словам директора СВП "Энергосбыт" Константина Лопатина, перерасчет затронул более миллиона квартир, и средняя сумма платежей снизилась почти на 40%. Общий объем уменьшенных начислений превысил 720 млн грн.

Механизм пересчета основывался на постановлении Кабинета министров № 683, вступившем в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия отопления и несоответствие температуры теплоносителя нормативным показателям, а расчеты выполнялись индивидуально для каждого дома с учетом перебоев и качества предоставленной услуги.

По словам Лопатина, отопительный сезон оказался крайне сложным из-за повреждений тепловых сетей, вызванных четырьмя серьезными обстрелами столицы в январе, а также из-за резких перепадов температуры и аномально холодной погоды. В течение месяца специалисты предприятия устранили около 1200 повреждений.

В результате перерасчета фактическая сумма начислений за январь составила 1,13 млрд грн вместо расчетных 1,85 млрд грн при нормальной работе системы. Таким образом, киевляне в среднем получили снижение платежей на 40%.

Коммунальные платежи продолжают увеличиваться

Согласно данным Государственной службы статистики, темпы роста потребительских цен в апреле достигли 8,6% в годовом выражении. На фоне инфляции выросли и расходы украинцев на жилищно-коммунальные услуги — в среднем примерно на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметное повышение коснулось услуги по вывозу бытового мусора: за год ее стоимость увеличилась на 6,7%. Также выросли расходы на обслуживание многоквартирных домов — тарифы на управление жильем поднялись на 5%. Кроме того, почти на 4,9% подорожали услуги по содержанию и ремонту жилого фонда.

Коммунальные тарифы - новости по теме

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Ранеет Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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