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Стратегия Украины повторяет подход союзников, победивших в Первой мировой — NYT

Алексей Тесля
11 июня 2026, 23:54
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Удары по объектам российской энергетики рассматриваются как способ ослабить экономические возможности Москвы.
ВСУ, Фронт, Война
Раскрыты подробности ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Украина компенсирует ограниченность людских ресурсов применением БпЛА
  • Развитие дронов существенно изменило характер боевых действий

Современная война в Украине все чаще вызывает у аналитиков исторические параллели с конфликтами прошлого.

Как отмечает The New York Times, победа союзников в Первой мировой войне стала возможной благодаря сочетанию военного давления на фронте и экономического истощения противника. По мнению издания, некоторые элементы нынешней украинской стратегии имеют схожие черты.

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В частности, удары по объектам российской энергетики рассматриваются как способ ослабить экономические возможности Москвы и снизить ее способность поддерживать военные действия. Одновременно Украина компенсирует ограниченность людских ресурсов широким применением беспилотных технологий, которые позволяют наносить противнику ощутимый урон без масштабного привлечения личного состава.

Развитие дронов существенно изменило характер боевых действий. Если раньше основой обороны были окопы и укрепленные линии, то сегодня любое перемещение вблизи линии фронта может быть быстро обнаружено с воздуха. По словам украинских военных, наибольшие шансы на выживание теперь имеют небольшие мобильные группы и хорошо замаскированные укрепления.

Издание отмечает, что современные зоны боевых действий значительно отличаются от классических фронтов прошлого века. Вместо узкой полосы между противоборствующими сторонами сформировались обширные территории, находящиеся под постоянным наблюдением беспилотников. Любая активность в таких районах может практически мгновенно стать целью для удара.

Из-за этого крупные наступательные операции с участием больших подразделений становятся все более сложными. На многих участках фронта задачи выполняют небольшие штурмовые группы или отдельные бойцы. Изменилось и значение бронетехники: танки, которые раньше считались одним из главных инструментов наступления, сегодня значительно реже используются на передовой из-за высокой уязвимости перед дронами.

Несмотря на технологические изменения, последствия войны по-прежнему напоминают картины крупнейших конфликтов XX века — разрушенная инфраструктура, уничтоженная растительность и ландшафт, изрытый воронками от взрывов.

По данным Центра стратегических и международных исследований, темпы продвижения войск на отдельных направлениях остаются крайне низкими. Как отмечает NYT, на некоторых участках они оказались даже медленнее, чем во время наиболее ожесточенных сражений Первой мировой войны.

Инициатива Зеленского о встрече с Путиным: позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп в Белом доме прокомментировал инициативу Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным. Американский лидер оценил открытое письмо украинского президента и его предложение о возможной встрече, отметив при этом, что в целом считает проведение такой встречи между двумя лидерами позитивным шагом.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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