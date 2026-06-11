Завершение войны в Украине: какими могут оказаться условия мира - The Economist

Аналитики считают, что для завершения войны потребуются компромиссы и новые гарантии безопасности для Европы.

https://glavred.info/war/zavershenie-voyny-v-ukraine-kakimi-mogut-okazatsya-usloviya-mira-the-economist-10772201.html Ссылка скопирована

Издание оценило возможные условия мирного соглашения и роль ЕС / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Culture.pl

Кратко:

Мир в Украине, вероятно, будет компромиссным

После войны будет создана новая система безопасности Европы

Гарантии для Украины станут ключом к будущему соглашению

Завершение войны России против Украины вряд ли будет иметь формат безоговорочной победы одной из сторон. Скорее всего, мирное урегулирование станет результатом сложных компромиссов, а ключевой задачей после завершения боевых действий станет создание новой системы безопасности в Европе. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Economist.

В издании напомнили об исторических параллелях с Версальским договором 1919 года, отметив, что установление мира после масштабного конфликта почти всегда сопровождается непростыми политическими решениями.

видео дня

"Россия не станет разбитой, побежденной страной, у которой не будет иного выбора, кроме как согласиться на безграничные диктаты своих противников", — говорится в материале.

По мнению авторов, будущее соглашение вряд ли удовлетворит всех участников процесса.

"Несмотря на требования самых ярых союзников Украины — в частности, стран Балтии и Польши, которые опасаются, что следующей мишенью безудержного российского реваншизма могут стать именно они, — не будет выплачено никаких военных репараций, а руководителей не привлекут к международным судам. Мир окажется беспорядочным и неудовлетворительным делом, полным компромиссов, с которыми ни одна из сторон не захочет мириться. И все же им придется это сделать, если дроны хотят замолчать", — отмечают в The Economist.

Какой может быть послевоенная система безопасности

Аналитики считают, что завершение войны будет неразрывно связано с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Речь идет о создании механизмов, которые должны гарантировать безопасность Украины и сдерживать возможные агрессивные действия России в будущем.

В издании подчеркивают, что главным вызовом станет не только прекращение боевых действий, но и обеспечение выполнения будущих договоренностей.

"Каковы уроки Версальского соглашения? Один из них заключается в том, что обещания, данные для обеспечения мира, требуют механизмов обеспечения их выполнения", — отмечают аналитики.

Что может войти в будущее соглашение

The Economist предполагает, что важной частью послевоенного урегулирования могут стать гарантии безопасности для Украины и ее дальнейшая интеграция в Европейский Союз. В то же время авторы подчеркивают, что Брюссель должен четко определить свою позицию относительно перспектив членства Украины.

В материале также отмечается, что параметры возможного мирного соглашения пока остаются неопределенными. Среди возможных сценариев рассматривается ситуация, при которой Украина может согласиться на потерю части территорий как временную реальность нынешнего этапа войны.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Кроме того, в случае достижения договоренностей может встать вопрос о пересмотре санкционной политики в отношении России, а также о судьбе части замороженных российских активов. Не исключаются и дискуссии о возобновлении дипломатических контактов между сторонами, хотя такие шаги могут вызвать споры среди политиков и общества.

Что может заставить Путина согласиться на переговоры — мнение эксперта

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что ближайшие месяцы могут стать ключевыми для развития войны в Украине. По его мнению, ситуация на фронте и итоги нынешнего российского наступления окажут влияние не только на военную сферу, но и на политические и экономические процессы.

Эксперт предполагает, что если наступление РФ не принесет ожидаемых результатов и будет сопровождаться значительными потерями, это может вызвать серьезные изменения как внутри России, так и на международной арене.

По словам Преображенского, такое развитие событий способно подтолкнуть партнеров Москвы, в частности Китай, к усилению давления на Кремль. Он считает, что опасения относительно возможного военного поражения России могут заставить Владимира Путина согласиться на переговоры на условиях, которые пока еще выглядят для него приемлемыми.

Война России против Украины — последние новости по теме

Как писал Главред, в Москве состоялась встреча послов стран Е3 с представителем российского МИД. Послы Великобритании, Франции и Германии передали заместителю Лаврова — Михаилу Галузину условия дипломатического завершения войны России против Украины.

Кроме того, в последнее время активизировались разговоры об участии Европы в мирных переговорах. В частности, Германия, Франция, Великобритания вместе с Киевом ищут механизм привлечения Путина к переговорам.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не исключает необходимость прямого диалога между Зеленским и Путиным, считая, что встреча лидеров может положить конец войне. Трамп подчеркнул роль Америки в сближении сторон к переговорам, одновременно указывая, что окончательное решение должны принять непосредственно Украина и Россия.

Читайте также:

Об источнике: The Economist The Economist — влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Англии с 1843 года. В 2006 году тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых было продано в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред