Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Присоединение европейцев к переговорам придало бы смысл предыдущим договоренностям.

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Участие Европы в переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления политолога:

Европа может присоединиться к переговорам в формате E3

Переговоры вряд ли будут проходить без участия США

Ключевые решения по санкциям в значительной степени зависят от Европы

В последнее время активизировались разговоры об участии Европы в мирных переговорах. В частности, Германия, Франция, Великобритания вместе с Киевом ищут механизм привлечения Путина к переговорам. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предположил, может ли в ближайшие месяцы появиться отдельный формат переговоров с Европой, без участия США.

"Я не думаю, что это будет без участия американцев. Очевидно, речь идет о дополнении нынешнего переговорного трека с привлечением четвертой стороны. Причем именно Европы, а не Европейского Союза, потому что формат E3 — это Германия, Франция, а также Великобритания", — сказал он в интервью Главреду. видео дня

По его словам, это именно те страны, которые обладают дальнобойным оружием и обеспечивают очень серьезную поддержку Украины, но в то же время они котируются в Кремле.

"Можно много рассказывать об условной "партии войны", о противостоянии с официальным Лондоном или Парижем, но все равно это тот уровень, который в Кремле будут вынуждены принимать. Поэтому сейчас важно определить формат участия европейцев в переговорном процессе. Будет ли это формат E3 или какое-то отдельное лицо", — отметил политолог.

Чаленко считает, что для Трампа привлечение европейцев также было бы неплохим маневром, ведь это было бы продолжением его позиции, что за безопасность Европы должна отвечать сама Европа.

"Таким образом, присоединение европейцев наполнило бы смыслом предыдущие договоренности по как минимум 18 из 20 пунктов мирного плана Трампа, которые уже предварительно согласованы. Там, как мы знаем, есть вопрос санкций и не только. А ключ ко многим таким вопросам находится именно у Европы, а не у Соединенных Штатов. Поэтому это добавило бы практичности дальнейшему переговорному процессу", — подытожил эксперт.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина согласиться на переговоры

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявлял, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего хода войны, ведь ситуация на фронте и результаты российского наступления способны существенно повлиять не только на военную, но и на политическую и экономическую обстановку.

По его словам, в случае очевидного провала российского наступления и значительных безрезультатных потерь могут начаться масштабные процессы как внутри России, так и за ее пределами.

"Это может побудить внешних партнеров Москвы, в частности Китай, усилить давление на Кремль из-за опасений окончательного военного поражения России и заставить Путина согласиться на переговоры на еще приемлемых условиях", — считает он.

Переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами.

Политолог заявлял, что гипотетическое начало переговоров вряд ли ограничится исключительно техническим прекращением огня, ведь повестка дня будет формироваться вокруг комплексных условий безопасности и политики.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что российский лидер Владимир Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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