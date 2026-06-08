Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

Общая позиция состоит в том, что необходимо активизировать дипломатические усилия после паузы, которая возникла в переговорах.

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Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

В Лондоне в формате Е3 согласовали пять главных условий мира

Лидеры Европы должны сидеть за столом будущих переговоров

Позиции Украины на фронте стали сильнее

Базой для будущих переговоров станет текущая линия фронта

В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский согласовал пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" вместе с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Как сообщает Офис президента, 7 июня Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате Е3 – Украина.

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Лидеры обсудили дипломатическую работу по окончании войны и достижению мира.

"Есть общая позиция: необходимо активизировать дипломатические усилия после паузы, которая возникла в переговорах", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров.

Стороны говорили о том, в каком формате Европа может быть представлена ​​и какую роль могут играть Великобритания, Франция и Германия.

Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц провели переговоры / Фото: president.gov.ua

Пять условий мира

На сайте британского правительства отмечается, что лидеры "евротройки" и Зеленский определили пять условий для достижения справедливого и прочного мира.

Первое условие - прекращение боевых действий.

Второе: нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.

"Международные границы не должны изменяться силой, а суверенное право Украины самостоятельно определять механизмы обеспечения своей безопасности и выбирать союзы должно неукоснительно соблюдаться", - говорится в совместном заявлении.

Третье условие заключается в том, что после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, в которые входит развертывание многонациональных сил в Украине.

В-четвертых, российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, причиненный в ходе боевых действий.

Пятое условие состоит в том, что любые договоренности должны обеспечивать защиту интересов европейской безопасности.

Часть переговоров, касающаяся Евросоюза и НАТО, потребует согласия стран ЕС и союзников по Североатлантическому альянсу.

Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц согласовали пять условий мира / Фото: president.gov.ua

О чем еще говорили лидеры в формате Е3 – Украина

Президент Украины проинформировал европейских коллег о ситуации на фронте, украинских дистрайках и мидлстрайках и о недавних массированных ракетно-дроновых атаках России по украинским городам и общинам.

В свою очередь, лидеры Великобритании, Франции и Германии осудили российские удары, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник", и выразили соболезнования из-за гибели украинцев в результате этих атак.

Лидеры говорили о том, как увеличить поддержку Сил обороны Украины.

Отмечается, что на поле боя украинские позиции стали сильнее, что подтверждают и разведки партнеров. Страна-агрессор Россия несет большие потери: пять месяцев подряд оккупационная армия теряет более 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

Лидеры Европы должны сидеть за столом будущих переговоров / Фото: president.gov.ua

Отдельное внимание лидеры уделили актуальным потребностям Украины в защите критической инфраструктуры, прежде всего энергетической.

Зеленский подчеркнул, что основным приоритетом являются антибалистические ракеты, поэтому нужны новые взносы в программу PURL и поиск других путей вместе с партнерами для усиления защиты украинского неба.

Владимир Зеленский акцентировал: важно, чтобы средства из европейского пакета поддержки поступили как можно быстрее. Часть из них будет направлена ​​на защиту энергетики и поможет Украине подготовиться к зиме.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович в мае 2026 года приезжал в Киев и пытался выступить непубличным посредником в переговорах с Кремлем.

Главной целью визита Абрамовича в Киев было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования. Зеленский очертил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.

Ранее Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

Путин прокомментировал письмо украинского президента. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а к моменту встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к диалогу, и пожаловался, что инициатива со стороны партнеров фактически отсутствует. По его словам, странам Европы при изменении подхода к диалогу с Россией "достаточно просто взять телефон и набрать номер", который им хорошо известен.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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