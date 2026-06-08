Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

Главное:
- В Лондоне в формате Е3 согласовали пять главных условий мира
- Лидеры Европы должны сидеть за столом будущих переговоров
- Позиции Украины на фронте стали сильнее
- Базой для будущих переговоров станет текущая линия фронта
В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский согласовал пять условий для достижения "справедливого и прочного мира" вместе с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
Как сообщает Офис президента, 7 июня Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате Е3 – Украина.
Лидеры обсудили дипломатическую работу по окончании войны и достижению мира.
"Есть общая позиция: необходимо активизировать дипломатические усилия после паузы, которая возникла в переговорах", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров.
Стороны говорили о том, в каком формате Европа может быть представлена и какую роль могут играть Великобритания, Франция и Германия.
Пять условий мира
На сайте британского правительства отмечается, что лидеры "евротройки" и Зеленский определили пять условий для достижения справедливого и прочного мира.
Первое условие - прекращение боевых действий.
Второе: нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.
"Международные границы не должны изменяться силой, а суверенное право Украины самостоятельно определять механизмы обеспечения своей безопасности и выбирать союзы должно неукоснительно соблюдаться", - говорится в совместном заявлении.
Третье условие заключается в том, что после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, в которые входит развертывание многонациональных сил в Украине.
В-четвертых, российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, причиненный в ходе боевых действий.
Пятое условие состоит в том, что любые договоренности должны обеспечивать защиту интересов европейской безопасности.
Часть переговоров, касающаяся Евросоюза и НАТО, потребует согласия стран ЕС и союзников по Североатлантическому альянсу.
О чем еще говорили лидеры в формате Е3 – Украина
Президент Украины проинформировал европейских коллег о ситуации на фронте, украинских дистрайках и мидлстрайках и о недавних массированных ракетно-дроновых атаках России по украинским городам и общинам.
В свою очередь, лидеры Великобритании, Франции и Германии осудили российские удары, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник", и выразили соболезнования из-за гибели украинцев в результате этих атак.
Лидеры говорили о том, как увеличить поддержку Сил обороны Украины.
Отмечается, что на поле боя украинские позиции стали сильнее, что подтверждают и разведки партнеров. Страна-агрессор Россия несет большие потери: пять месяцев подряд оккупационная армия теряет более 30 тысяч человек убитыми и ранеными.
Отдельное внимание лидеры уделили актуальным потребностям Украины в защите критической инфраструктуры, прежде всего энергетической.
Зеленский подчеркнул, что основным приоритетом являются антибалистические ракеты, поэтому нужны новые взносы в программу PURL и поиск других путей вместе с партнерами для усиления защиты украинского неба.
Владимир Зеленский акцентировал: важно, чтобы средства из европейского пакета поддержки поступили как можно быстрее. Часть из них будет направлена на защиту энергетики и поможет Украине подготовиться к зиме.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович в мае 2026 года приезжал в Киев и пытался выступить непубличным посредником в переговорах с Кремлем.
Главной целью визита Абрамовича в Киев было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования. Зеленский очертил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.
Ранее Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.
Путин прокомментировал письмо украинского президента. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а к моменту встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к диалогу, и пожаловался, что инициатива со стороны партнеров фактически отсутствует. По его словам, странам Европы при изменении подхода к диалогу с Россией "достаточно просто взять телефон и набрать номер", который им хорошо известен.
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О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
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