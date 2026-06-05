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Путин получил письмо Зеленского: Песков сказал, когда Кремль ответит Киеву

Анна Ярославская
5 июня 2026, 12:15обновлено 5 июня, 12:49
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Реакция диктатора РФ на послание пока остается в тайне.
Песков, Путин
Реакция Путина на письмо Зеленского - Песков отказался раскрывать детали / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Песков:

  • Письмо Зеленского было передано Путину в письменном виде
  • Пресс-секретарь отказался комментировать реакцию президента страны-агрессора
  • Кремль ожидает обсуждения этой темы на пленарной сессии ПМЭФ

Российский диктатор Владимир Путин получил открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. При этом он не стал раскрывать реакцию главы РФ на послание украинского лидера.

На Петербургском международном экономическом форуме Песков сказал, что Путину доложили о документе, пишут Известия.

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"Да, мы ночью уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился", — сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он не стал говорить о реакции своего шефа на письмо Зеленского, заявив, что "не хочет забегать вперед".

По словам Пескова, "с большой долей вероятности эта тема так или иначе будет фигурировать на пленарной сессии ПМЭФ".

"Нет, нет. Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать", — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Москва открыта к диалогу, и пожаловался, что инициатива со стороны партнеров фактически отсутствует. По его словам, странам Европы при изменении подхода к диалогу с Россией "достаточно просто взять телефон и набрать номер", который им хорошо известен.

"Путин постоянно, на протяжении всех этих пяти лет, говорит, мы открыты к диалогу. Мы считаем, что это тупиковый путь разлучения, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. И мы не инициаторы этого молчания", — заявил он.

Как известно, с 3 по 6 июня в Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках деловой программы форума Путин должен выступить с речью, посвященной контурам нового мирового порядка и технологическому суверенитету.

Письмо Владимира Зеленского Путину - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Обращаясь к главе страны-агрессора, Зеленский заявил, что война против Украины является личным решением российского лидера, и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу", - сказал президент.

Отметим, президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с журналистами отреагировал на письмо Зеленского Путину. Он сказал, что сторонам нужно пойти на компромисс.

"Я рад, что они, возможно, говорят о встрече (...) Я думаю, что было бы замечательно, если бы они встретились", - сказал президент США.

Трамп считает, что такая встреча может положить конец войне, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек.

  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот

Война с Украиной: какую сделку хочет Путин

Выступая перед зарубежными журналистами в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах по завершению войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву. При этом хозяин Кремля подчеркнул необходимость мирного соглашения, которое, по его словам, было достигнуто с президентом США Дональдом Трампом на Аляске летом 2025 года.

По его словам, европейские страны могли бы способствовать завершению войны не поставками оружия, а убеждая Киев идти на компромиссы.

Путин также заявил, что Россия хотела бы понимать, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах. Среди потенциальных кандидатов он вновь упомянул бывшего канцлера Германии Герхард Шрёдера, которого назвал одним из лучших немецких государственных деятелей.

В NYT раскрыли скрытый смысл письма Зеленского

Как пишет The New York Times, открытое письмо Зеленского было адресовано не только Путину, но президенту США Дональду Трампу. В нем он одновременно призвал к прямым переговорам о завершении войны и подверг критике российского лидера.

"Это письмо стало одним из самых резких прямых обращений к Путину на сегодняшний день", — отмечает Эндрю Э. Крамер, руководитель киевского бюро газеты The Times, освещающий войну на Украине с 2014 года.

Зеленский напомнил, что Путин провел около половины своего 26-летнего правления в конфликте с Украиной, упомянул проблемы российской экономики, зависимость Москвы от Китая и возраст российского президента.

Зеленский фактически раскритиковал попытки урегулирования войны без участия Украины и Европы, намекнув на договоренности, которые, по утверждениям России, обсуждались между Трампом и Путиным.

Письмо было отправлено на следующий день после удара беспилотника по нефтехранилищу под Санкт-Петербургом и за день до запланированного на пятницу выступления Путина на ПМЭФ.

"Письмо, по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом, призванным привлечь внимание к удару беспилотника дальнего действия по Санкт-Петербургу, который оказал как экономическое, так и психологическое воздействие на Россию", - предположил атор статьи.

Крамер отмечает, что в своем призыве к прямым переговорам о прекращении войны Зеленский просил о проведении процесса, не связанного с тем, который возглавляла администрация Трампа.

"Неясно, какую выгоду может получить Зеленский от этой противоречивой тактики, сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру (...) Письмо и провокационный удар беспилотника могут поднять настроение внутри Украины. Они также могут послать Трампу сигнал о снижении популярности Путина. Или же они могут способствовать разжиганию внутренних разногласий в России. В любом случае, в Украине Россия, судя по всему, не способна предпринять в ответных ракетных ударах ничего такого, чего бы она еще не сделала", - резюмировал Крамер.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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