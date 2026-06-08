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Визит Абрамовича в Киев: Зеленский раскрыл тайную цель олигарха

Анна Ярославская
8 июня 2026, 07:05
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Президент Украины впервые прокомментировал слухи о встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем в Киеве.
Абрамович, Зеленский
Зеленский рассказал о встрече с Абрамовичем / Коллаж: Главред, фото: скриншот

О чем сказал Зеленский:

  • Абрамович тайно посещал Киев как посредник от Путина
  • Бизнесмен пытался узнать условия Украины для мира
  • Зеленский отказался идти на любые уступки по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович дейтсвительно приезжал в Киев и пытался выступить непубличным посредником в переговорах с Кремлем. Об этом глава государства заявил в интервью британскому изданию Sky News.

Абрамович, который находится под жесткими санкциями из-за связей с Кремлем, заверил, что имеет мандат на передачу информации между лидерами двух государств.

видео дня

"Он приехал в Киев и сказал: "Я принес послание непосредственно вам, я хочу взять сообщение от вас и передать их Владимиру Путину", - рассказал Зеленский.

По словам президента, олигарх не хотел огласки.

Украинский лидер отметил, что для Украины формат не имел значения, поэтому он согласился выслушать бизнесмена.

Чего хотел Абрамович

Зеленский рассказал, что главной целью визита Абрамовича в Киев было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования.

Несмотря на попытки олигарха выступить посредником, Владимир Зеленский очертил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.

"Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не дадим вам победы таким образом", - подчеркнул президент.

На вопрос, считает ли он Абрамовича полноценным посредником, глава государства ответил, что олигарх лишь взял на себя обязательства передать ответ в Кремль.

Смотрите виде в Telegram-канале Главреда по ссылке - Зеленский прокомментировал слухи о встрече с Абрамовичем в Киеве:

скриншот

Визит Абрамовича в Киев - что известно

Издание Financial Times писало со ссылкой на четыре осведомленных источника, что российским бизнесменом, который в мае 2026 года приезжал в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович.

По словам источников, Зеленский попросил Абрамовича передать российскому президенту сообщение о готовности встретиться на двустороннем саммите. Он якобы поручил Абрамовичу ясно дать понять Путину, что он готов встретиться "в любое время" и "в любом формате".

Абрамович выступает посредником между Киевом и Москвой с начала большой войны. В 2022 году FT называла бизнесмена "доверенным лицом" Путина, а Зеленский просил США отложить введение санкций против него. По словам собеседников Financial Times из окружения бизнесмена, он по-прежнему участвует в переговорах, хотя его роль стала менее заметна. Он по-прежнему участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной, в том числе по аспектам зашедшего в тупик мирного плана под руководством США.

"Он нужен потому, что он единственный россиянин, которого они готовы терпеть. Он ладит со всеми", — сказал один из собеседников FT.

По мнению Абрамовича, чьи слова приводит один из источников, Зеленский считает, что может "решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров".

Бизнесмен, говорит собеседник издания, сравнивает действия президента Украины с "конкурсом капитанов" в КВН, где Зеленский был звездой до прихода в шоу-бизнес и политику.

"Путин совсем не заинтересован в этом. И на Трампа это тоже не действует. Но Зеленский полностью зациклен на этом", — добавил источник.

Двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали, что предложение Зеленского о встрече, переданное в мае через Абрамовича, было похоже на открытое письмо к Путину, опубликованное вечером 4 июня. Но тон майского предложения был "менее враждебным", утверждают они.

Путин подтвердил визит Абрамовича в Киев

О том, что к Зеленскому в Киев ездил российский бизнесмен, рассказал 5 июня Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Имени предпринимателя он не назвал. По словам российского президента, три недели назад тот рассказал ему, что получил предложение посетить Киев. После этого бизнесмен поехал в Киев, где встретился с Зеленским у него в резиденции.

Вернувшись, он рассказал Путину, что Зеленский предлагает встретиться. В ответ Путин сказал, что никогда не отказывался от встречи, но не видит смысла "переливать из пустого в порожнее".

Помощник Путина Юрий Ушаков позже заявил, что в Киев ездил "достаточно крупный бизнесмен", которого "многие знают", но имени не назвал.

Письмо Владимира Зеленского Путину - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо. Обращаясь к главе страны-агрессора, Зеленский заявил, что война против Украины является личным решением российского лидера, и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу", - сказал президент.

  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот
  • Полный текст письма Зеленского Путину
    Полный текст письма Зеленского Путину Скриншот

Путин прокомментировал письмо украинского президента Владимира Зеленского. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а к моменту встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

В свою очередь, Зеленский отреагировал на отказ российского диктатора Путина от встречи для завершения войны.

Глава государства заявил, что Россия "снова выбирает войну", а ответ Путина на его предложение назвал "слабым".

"Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто вытягивает из него деньги, — они все сегодня были очень улыбчивы", — сказал президент в видеообращении.

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Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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