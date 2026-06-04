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Путина может сломить только одно: что заставит Кремль пойти на переговоры

Юрий Берендий
4 июня 2026, 05:29
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Политолог назвал возможные сценарии развития событий в России, объяснив, какие последствия для Кремля может иметь провал предстоящего наступления на фронте.
Путина может сломить только одно: что заставит Кремль пойти на переговоры
Война в Украине — выяснилось, что заставит Кремль пойти на переговоры / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

О чем рассказал Иван Преображенский:

  • Провал наступления РФ заставит ее партнеров усилить давление на Кремль
  • Неудача на фронте способна спровоцировать спад в экономике России

Ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего хода войны, ведь ситуация на фронте и результаты российского наступления способны существенно повлиять не только на военную, но и на политическую и экономическую обстановку. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

"Поскольку мы говорим о войне, здесь нет смысла говорить в данном случае об экономике и даже о политике, о каких-то расколах элит и т. п. Самая ключевая возможность — это очевидный, глубокий провал попытки российского наступления. Как в 2023 году все ожидали, что Украина начнет мощное контрнаступление, но оно сошло на нет. Это резко снизило уровень оптимизма, в частности — и это самое главное — у союзников Украины, даже не столько у самой Украины. Примерно то же самое возможно и в отношении России", — рассказал он.

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Политолог Преображенский также отметил, что в случае очевидного провала российского наступления и значительных безрезультатных потерь могут начаться масштабные процессы как внутри России, так и за ее пределами. По его мнению, это может побудить внешних партнеров Москвы, в частности Китай, усилить давление на Кремль из-за опасений окончательного военного поражения России и заставить Путина согласиться на переговоры на еще приемлемых условиях. Другой возможный сценарий предполагает активизацию окружения российского лидера, которое может возложить на него ответственность за провал наступательной кампании.

Также эксперт предполагает, что такое развитие событий способно спровоцировать серьезные экономические потрясения. По его оценке, российский военно-промышленный комплекс в настоящее время в значительной степени зависит от государственных дотаций и функционирует благодаря подготовке к наступательным действиям.

По мнению Преображенского, если станет очевидно, что дальнейшее наступление невозможно, а фронт фактически стабилизировался без перспектив существенных изменений, это может запустить цепную реакцию и вызвать масштабный спад в экономике России. Именно такой сценарий он считает наиболее вероятным путем к радикальным изменениям.

"Есть и второй вариант — негативный. Это если российское наступление окажется крайне успешным. Россия сможет наконец вернуть Дональда Трампа в Украину из Ирана, а в отношении Ирана будет заключено какое-то мирное соглашение. И совместными дипломатическими усилиями, например, добьется того, что Украина из-за нехватки вооружения будет вынуждена согласиться на проведение выборов или что-то подобное. Это тоже будет радикальное, но не положительное изменение, если Украину удастся к чему-то принудить", — подытожил он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Эксперт Татьяна Станова отмечает три системных провала РФ из-за войны в Украине, среди которых значительные военные потери и изменение баланса на фронте. Она считает, что эти вызовы создают серьезные проблемы для Кремля и угрожают его контролю над Украиной. Ситуация приобретает опасный характер для Москвы.

Как ранее сообщал Главред, Кремль рассматривает возможность завершения войны на своих условиях до конца года, что предполагает контроль над Донбассом. В то же время внутренняя критика Путина усиливается из-за экономических проблем и усталости общества от конфликта. Издание Bloomberg подчеркивает, что сила ВСУ в беспилотниках во многом остановила российское наступление.

В Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому о завершении войны до конца суток, но с условием вывода украинских войск с оккупированных территорий. Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров, но готова продолжить войну в случае отказа Киева. Этот ультиматум усиливает напряженность в переговорном процессе и обостряет перспективы мира.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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