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Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

Дарья Пшеничник
3 июня 2026, 13:34
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Эксперт предположил, что оккупанты могут наносить массированные удары примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.
Крылатые ракеты, Ту-95
Крылатые ракеты, Ту-95 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

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  • РФ может массированно наносить удары по Украине каждую неделю
  • Авиация РФ истощена и испытывает технические проблемы
  • Пилотам нужно время на восстановление

Россия сохраняет потенциал для регулярных массированных ракетных ударов по Украине, однако ее возможности ограничивает состояние стратегической авиации и истощение летного состава. Об этом в комментарии ТСН заявил военный эксперт Олег Жданов, оценивая способность РФ поддерживать интенсивность обстрелов.

Потенциал для еженедельных атак

По оценке эксперта, запасы и темпы производства ракет позволяют России поддерживать высокий ритм ударов. Он отмечает, что оккупанты способны повторять массированные обстрелы примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.

Жданов подчеркивает, что санкционное давление пока не остановило российское производство вооружения:

"Наша разведка сообщала, что до 100 ракет различного типа ежемесячно производит Российская Федерация".

Именно эти объемы, по его словам, и создают ресурс для регулярных волн атак.

Что сдерживает Россию

Несмотря на наличие ракет, РФ сталкивается с проблемами, которые затрудняют подготовку и проведение масштабных операций. Жданов называет три ключевых ограничения:

  • нехватка подготовленных экипажей стратегической авиации;
  • изношенность самолетов, которые уже работают с нагрузками;
  • изнурение пилотов, которым требуется время на восстановление после боевых вылетов.

Эксперт обращает внимание, что россияне вынуждены проводить дополнительные тренировки:

"Они днем запускают Ту-95 — это же тренировка экипажей. Раз тренируют, значит, не хватает экипажей, надо готовить новые".

По его словам, подготовка летчиков для Ту-160 является особенно сложной и длительной, что создает дополнительные задержки.

Проблемы со стратегической авиацией

Жданов отмечает, что техническое состояние самолетов также влияет на возможность РФ наносить массированные удары. Часть самолетов уже не может брать штатную нагрузку.

"Ту-95 уже по 4–6 ракет на борт не берут, хотя штатно должны брать до 10. Двигатели не тянут".

В то же время другой ключевой носитель, Ту-160, остается чрезвычайно ресурсоемким:

"Ту-160 — очень прожорливая машина, там керосин буквально „льется" в воздух".

Эксперт добавляет, что пилоты стратегической авиации работают на пределе возможностей, и их морально-психологическое состояние требует восстановления. Он подчеркивает, что экипажам необходимы полноценный отдых и время для восстановления, ведь подготовка к боевым вылетам — чрезвычайно сложный процесс.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. Пострадали более 50 человек. Известно о как минимум четырех погибших. Повреждения зафиксированы в разных районах города.

В результате удара оккупантов по Днепру частично разрушен двухэтажный дом, вспыхнул пожар. Также разрушения зафиксированы в нескольких квартирах в четырехэтажном доме. В результате вражеской атаки погибло не менее 6 человек, в частности, один спасатель, еще более 36 человек получили ранения.

Также этой ночью РФ атаковала Запорожье, Харьков, Сумы, Чернигов, Шостку, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и другие населенные пункты. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил было зафиксировано 729 средств воздушного нападения, а именно – 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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