Как реже менять губку для мытья посуды — понадобятся всего два ингредиента

Один способ очистки, на который уйдет менее часа, поможет реже менять губки на кухне.

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Лайфхак с кухонной губкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как избавиться от неприятного запаха в кухонной губке

Что поможет продлить срок службы губки для мытья посуды

Кухонные губки быстро накапливают остатки пищи, из-за чего со временем от них начинает неприятно пахнуть. Однако существует простой домашний способ, который поможет освежить губку, очистить её и продлить срок использования без лишних затрат.

Главред узнал, что о бюджетном лайфхаке по дезинфекции губок рассказал автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰".

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Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Как очистить губку для мытья посуды солью и уксусом

Автор советует сначала равномерно засыпать одну сторону губки солью, после чего смочить ее небольшим количеством уксуса. Затем губку нужно положить в миску примерно на 10–15 минут.

Процедуру необходимо повторить и с другой стороны губки. После повторного замачивания губку нужно тщательно промыть под проточной водой.

"На ощупь она стала намного чище, чувствуется, что она чистенькая. И мне кажется, что она даже посветлела", - поделился эксперт.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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