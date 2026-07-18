Как реже менять губку для мытья посуды — понадобятся всего два ингредиента

Вы узнаете:
- Как избавиться от неприятного запаха в кухонной губке
- Что поможет продлить срок службы губки для мытья посуды
Кухонные губки быстро накапливают остатки пищи, из-за чего со временем от них начинает неприятно пахнуть. Однако существует простой домашний способ, который поможет освежить губку, очистить её и продлить срок использования без лишних затрат.
Главред узнал, что о бюджетном лайфхаке по дезинфекции губок рассказал автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰".
Как очистить губку для мытья посуды солью и уксусом
Автор советует сначала равномерно засыпать одну сторону губки солью, после чего смочить ее небольшим количеством уксуса. Затем губку нужно положить в миску примерно на 10–15 минут.
Процедуру необходимо повторить и с другой стороны губки. После повторного замачивания губку нужно тщательно промыть под проточной водой.
"На ощупь она стала намного чище, чувствуется, что она чистенькая. И мне кажется, что она даже посветлела", - поделился эксперт.
Смотрите видео с лайфхаком:
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Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
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