В Киеве ад: РФ устроила самый массированный удар баллистикой по столице

Главное:
- РФ атакует Киев ракетами
- Последствия удара по столице
Ночью 19 июля Россия устроила настоящее пекло в Киеве. Столицу атаковала рекордное количество баллистических ракет. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилых домов.
В Шевченковском районе из-за падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме - там же повреждено само здание.
"На место следуют экстренные службы, туда же вызвали медиков", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Днепровском районе горят торговый центр и автомобили.
В Деснянском районе, по предварительной информации, поднимается дым возле одного из торговых центров, по другому адресу горят автомобили, также зафиксировано попадание в нежилое помещение.
В Святошинском районе горит частный жилой дом.
По предварительной информации, в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Там горит и здание супермаркета. Экстренные службы направляются на место.
"По предварительным данным, пострадали два человека. Оба госпитализированы", - добавил Кличко.
КМВА призвала жителей и гостей столицы находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Самый массированный удар по Киеву
По данным мониторинговых каналов, удар по Киеву был самым мозным з начала 2022 года.
"Антирекорд. По Киеву только что запустили самое большое количество баллистических ракет за всё время войны. Около 40 ракет запустили россияне по столице за 53 минуты", - пишут мониторы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.
В ГУР заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.
Кроме того, вечером 17 июля в Харькове раздавались взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате есть погибший и раненые. Также в результате удара РФ загорелся автомобиль.
Читайте также:
- Украина нанесла сокрушительный удар в 700 км от фронта: Зеленский раскрыл цели
- Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число
- Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред