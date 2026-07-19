В Киеве ад: РФ устроила самый массированный удар баллистикой по столице

После ряда громких взрывов в Киеве мэр столицы сообщил о первых последствиях атаки.

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Удар по Украине / Коллаж Главред, фото скрин с видео

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РФ атакует Киев ракетами

Последствия удара по столице

Ночью 19 июля Россия устроила настоящее пекло в Киеве. Столицу атаковала рекордное количество баллистических ракет. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилых домов.

В Шевченковском районе из-за падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме - там же повреждено само здание.

видео дня

"На место следуют экстренные службы, туда же вызвали медиков", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Днепровском районе горят торговый центр и автомобили.

В Деснянском районе, по предварительной информации, поднимается дым возле одного из торговых центров, по другому адресу горят автомобили, также зафиксировано попадание в нежилое помещение.

В Святошинском районе горит частный жилой дом.

По предварительной информации, в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Там горит и здание супермаркета. Экстренные службы направляются на место.

"По предварительным данным, пострадали два человека. Оба госпитализированы", - добавил Кличко.

КМВА призвала жителей и гостей столицы находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Самый массированный удар по Киеву

По данным мониторинговых каналов, удар по Киеву был самым мозным з начала 2022 года.

"Антирекорд. По Киеву только что запустили самое большое количество баллистических ракет за всё время войны. Около 40 ракет запустили россияне по столице за 53 минуты", - пишут мониторы.

Ракета Циркон / Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия может нанести массированные удары по Киеву и области с использованием баллистических ракет. Угроза удара сохраняется в течение ближайших двух дней.

В ГУР заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.

Кроме того, вечером 17 июля в Харькове раздавались взрывы - центр города атаковала армия страны-агрессора РФ, в результате есть погибший и раненые. Также в результате удара РФ загорелся автомобиль.

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