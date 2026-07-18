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Фронт под давлением: в DeepState раскрыли, где продвинулись российские войска

Алексей Тесля
18 июля 2026, 22:49
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В Донецкой области зафиксировано продвижение армии РФ.
ВСУ, Фронт, Война
РФ продвинулась на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области
  • Враг сумел продвинуться вблизи Пазено и Родинского

Российская оккупационная армия продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

О продвижении войск страны-агрессора РФ сообщил мониторинговый ресурс DeepState.

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  • "Враг продвинулся вблизи Пазено и Родинского", - говорится в сообщении.

Подробности продвижения армии РФ

Отметим, что Пазено - село Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области, а Родинское - город Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.

Военные рассказали о ситуации на фронте

На севере Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, российские войска усилили активность в районе Казачьей Лопани, пытаясь закрепиться в приграничной зоне и расширить свое присутствие.

Как отметил представитель военных, на некоторых направлениях российским подразделениям удалось пересечь государственную границу, однако столкновения продолжаются, а оперативная обстановка остается напряженной и постоянно меняется.

Трегубов также сообщил, что наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в районе двух приграничных населенных пунктов. По его словам, в одном из них уже находятся российские силы, тогда как за другой населенный пункт продолжаются ожесточенные бои, поэтому говорить об окончательном контроле над этой территорией пока рано.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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