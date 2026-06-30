Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Что сказал Виктор Трегубов:
- РФ пытается проникнуть в район Казачьей Лопани в Харьковской области
- В селе Гранева идут бои, оккупанты стремятся полностью закрепиться
Российские войска активизировали действия на приграничном участке Харьковской области и пытаются расширить свое присутствие вблизи Казачьей Лопани. На отдельных участках фронта противнику удалось проникнуть через государственную границу, однако в районе продолжаются бои, а ситуация остается динамичной. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспильне Студия".
По словам военного, в настоящее время наиболее напряженная обстановка сложилась в районе двух приграничных населенных пунктов. Один из них уже стал местом присутствия российских подразделений, тогда как в другом исход боев еще не определен.
"На данный момент россияне пытаются проникнуть, пробраться сбоку и инфильтрироваться. В Граневе непосредственно находятся (россияне - ред.). Пытаются закрепиться и полностью захватить село. В Козачьей Лопане (россияне - ред.) пытаются проникнуть и закрепиться. Сейчас идут активные бои, поэтому говорить что-то пока рано, так как линия соприкосновения еще не стабилизировалась", - сообщил Трегубов.
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил также обратил внимание на изменение характера российских атак. По его словам, противник все реже использует бронетехнику, а вместо этого делает ставку на другие способы продвижения.
"Массовое применение техники или чего-либо другого просто нереально из-за того, что такая высокая насыщенность воздуха FPV-дронами и БПЛА как таковыми не позволяет осуществлять активные маневры техники и не допускает активного использования чего-либо, кроме небольших пехотных групп, которые могут полагаться на собственную незаметность. Незаметность стала фактически основным фактором продвижения вперёд", - пояснил Трегубов.
Что этому предшествовало
Накануне Группировка объединенных сил в ответе на запрос "Украинской правды" уже сообщала, что российские подразделения используют тактику инфильтрации на приграничной территории Харьковской области. Отмечалось, что враг осуществил тактическое вклинение в районе села Гранево и пытается развить наступление в направлении Казачьей Лопани.
По информации собеседников издания, отдельные группы российских военных фиксируются непосредственно в Казачьей Лопани как минимум в течение недели. Украинские силы активно применяют FPV-дроны для поражения таких групп, а боевые действия продолжаются между селами Гранево и Казачья Лопань.
В то же время в Дергачевской городской военной администрации сообщали, что в течение последних двух-трех месяцев российские войска смогли добиться частичных тактических успехов в приграничных хуторах, которые административно относятся к Козачей Лопани, в частности в Ветеринарном, Граневом и Шевченко.
Ситуация на фронте меняется - комментарий эксперта
В российско-украинской войне постепенно складывается новая ситуация, которая всё больше играет на руку Украине. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что преимущество России в человеческих ресурсах, на которое Кремль долгое время делал основную ставку, теряет свою эффективность в условиях современной высокотехнологичной войны. По его оценке, российская армия постепенно входит в фазу истощения, а темпы ее продвижения снизились до минимального уровня.
"О переломе в войне говорить ещё рано. Но господин Сибига прав в том, что изменения, происходящие на фронте, крайне негативны для российских оккупационных войск и приближают нас к переломному моменту", - подчеркнул он.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState предупредили об угрозе для Константиновки. Аналитики отметили резкое обострение ситуации вокруг города. По их данным, противник вышел на окраины Константиновки и пытается перерезать логистические маршруты, чтобы отрезать город от снабжения.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о возобновлении активности врага на южных направлениях. По его словам, враг наращивает давление в районе Орехова. Во время одной из атак было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих.
Руководитель программ по безопасности Павел Лакийчук констатировал, что возможности российского командования ограничены из-за потерь. Он пояснил, что из-за дефицита ресурсов у россиян не хватает сил для одновременных наступлений. Эксперт отметил, что из-за этого оккупанты вынуждены проводить операции последовательно, а не синхронно на нескольких направлениях.
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О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус".
Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства.
В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооружённых силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
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