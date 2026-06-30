Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Войска РФ пересекли границу на новом направлении - в ВСУ раскрыли подробности

Юрий Берендий
30 июня 2026, 17:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российская армия изменила тактику в Харьковской области, сделав ставку на малые группы пехоты. В ВСУ объяснили, почему бронетехника исчезла с поля боя.
Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности
Войска РФ пересекли границу на новом направлении в Харьковской области - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказал Виктор Трегубов:

  • РФ пытается проникнуть в район Казачьей Лопани в Харьковской области
  • В селе Гранева идут бои, оккупанты стремятся полностью закрепиться

Российские войска активизировали действия на приграничном участке Харьковской области и пытаются расширить свое присутствие вблизи Казачьей Лопани. На отдельных участках фронта противнику удалось проникнуть через государственную границу, однако в районе продолжаются бои, а ситуация остается динамичной. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспильне Студия".

По словам военного, в настоящее время наиболее напряженная обстановка сложилась в районе двух приграничных населенных пунктов. Один из них уже стал местом присутствия российских подразделений, тогда как в другом исход боев еще не определен.

видео дня

"На данный момент россияне пытаются проникнуть, пробраться сбоку и инфильтрироваться. В Граневе непосредственно находятся (россияне - ред.). Пытаются закрепиться и полностью захватить село. В Козачьей Лопане (россияне - ред.) пытаются проникнуть и закрепиться. Сейчас идут активные бои, поэтому говорить что-то пока рано, так как линия соприкосновения еще не стабилизировалась", - сообщил Трегубов.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил также обратил внимание на изменение характера российских атак. По его словам, противник все реже использует бронетехнику, а вместо этого делает ставку на другие способы продвижения.

"Массовое применение техники или чего-либо другого просто нереально из-за того, что такая высокая насыщенность воздуха FPV-дронами и БПЛА как таковыми не позволяет осуществлять активные маневры техники и не допускает активного использования чего-либо, кроме небольших пехотных групп, которые могут полагаться на собственную незаметность. Незаметность стала фактически основным фактором продвижения вперёд", - пояснил Трегубов.

Что этому предшествовало

Накануне Группировка объединенных сил в ответе на запрос "Украинской правды" уже сообщала, что российские подразделения используют тактику инфильтрации на приграничной территории Харьковской области. Отмечалось, что враг осуществил тактическое вклинение в районе села Гранево и пытается развить наступление в направлении Казачьей Лопани.

По информации собеседников издания, отдельные группы российских военных фиксируются непосредственно в Казачьей Лопани как минимум в течение недели. Украинские силы активно применяют FPV-дроны для поражения таких групп, а боевые действия продолжаются между селами Гранево и Казачья Лопань.

В то же время в Дергачевской городской военной администрации сообщали, что в течение последних двух-трех месяцев российские войска смогли добиться частичных тактических успехов в приграничных хуторах, которые административно относятся к Козачей Лопани, в частности в Ветеринарном, Граневом и Шевченко.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте меняется - комментарий эксперта

В российско-украинской войне постепенно складывается новая ситуация, которая всё больше играет на руку Украине. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что преимущество России в человеческих ресурсах, на которое Кремль долгое время делал основную ставку, теряет свою эффективность в условиях современной высокотехнологичной войны. По его оценке, российская армия постепенно входит в фазу истощения, а темпы ее продвижения снизились до минимального уровня.

"О переломе в войне говорить ещё рано. Но господин Сибига прав в том, что изменения, происходящие на фронте, крайне негативны для российских оккупационных войск и приближают нас к переломному моменту", - подчеркнул он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState предупредили об угрозе для Константиновки. Аналитики отметили резкое обострение ситуации вокруг города. По их данным, противник вышел на окраины Константиновки и пытается перерезать логистические маршруты, чтобы отрезать город от снабжения.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о возобновлении активности врага на южных направлениях. По его словам, враг наращивает давление в районе Орехова. Во время одной из атак было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих.

Руководитель программ по безопасности Павел Лакийчук констатировал, что возможности российского командования ограничены из-за потерь. Он пояснил, что из-за дефицита ресурсов у россиян не хватает сил для одновременных наступлений. Эксперт отметил, что из-за этого оккупанты вынуждены проводить операции последовательно, а не синхронно на нескольких направлениях.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус".

Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооружённых силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях

РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях

18:31Война
Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

17:26Фронт
"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

17:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Последние новости

18:42

Дом 1920 года купили за бесценок, а дальше произошло невероятное

18:42

Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейкиВидео

18:40

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

18:31

РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствиях

18:26

Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

Путин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр ДзюбенкоПутин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко
18:19

Богатые люди массово бегут в секонд-хенд: причина оказалась неожиданной

18:14

"Полина - жалкая": путинистку Гагарину в РФ вывели на чистую воду

18:02

Совсем не "девичник" и "мальчишник": как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:00

Почему Трамп меняет свою позицию в отношении Украины — названы два важных нюанса

Реклама
17:41

Венгрия выступила против новых правил ЕС для украинцев: о чем заявил Мадьяр

17:31

Консервация может пропасть за несколько дней: что нельзя делатьВидео

17:28

"Наше лето": похудевшая Камалия появилась с Захуром на отдыхеВидео

17:26

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

17:23

"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

17:03

Абрикосы покрылись пятнами: чем обработать деревья перед сбором урожаяВидео

17:01

Никакой не "свьокр": как правильно называть отца мужа на украинском языке

16:40

"ГП "Леса Украины" в 2026 году – это предприятие, которое уже живет по правилам современного корпоративного управления" - Юрий Болоховец

16:37

Секретные объекты ГРУ и не только: ВСУ начали выбивать "российский Starlink", что известноВидео

16:34

Lida Lee призналась в романе с девушкой: "Нигде об этом не говорила"

16:12

Загадка снимка 1937 года: почему люди говорят о машине времени

Реклама
16:07

ВСУ поразили два ключевых моста для армии РФ: в Генштабе раскрыли подробности

15:56

Тайна трёх букв раскрыта: как на самом деле расшифровывается название "АТБ"Видео

15:54

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличниковВидео

15:48

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз — курс валют на 1 июля

15:41

Какие крышки нельзя использовать для консервирования — советы хозяйкам

15:40

Какие купальники 2026 могут испортить отдых: стилистка назвала коварные тренды

15:16

Популярная украинская актриса стала мамой и показала ребенка

15:10

Почти все сливают остатки в раковину после ужина, не зная последствий

15:09

Важные изменения в июле: какие три знака зодиака получат новые возможности

14:51

Тайные враги и неожиданное богатство: гороскоп Таро для Дев на июль 2026Видео

14:48

Годами работал на РФ: В Киеве задержали "эксминистра энергетики Крыма"

14:46

Встреча с ними может закончиться фатально: какие опасные рыбы живут в УкраинеВидео

14:36

Изменения в июле: какие пять знаков зодиака избавятся от стресса и лишних забот

14:30

Гороскоп на завтра, 1 июля: Ракам - теплая встреча, Скорпионам — трудности

14:16

Зачем на самом деле в сталинках делали высокие потолки: объяснение удивит

14:05

Денисенко раскрыла, когда состоится ее вторая свадьба — детали

14:00

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов

13:48

Умоляют уйти: бездомная россиянка терроризирует ресторан в чужой стране

13:46

Даже старый известковый налет на кране отвалится сам: достаточно одного средстваВидео

13:03

"Спасибо за беспокойство": у Пугачевой сообщили о состоянии певицы

Реклама
12:49

Кусты будут ломиться от ягод: что сделать в июле для более обильного урожаяВидео

12:16

Видят всех насквозь: какие знаки зодиака обладают самой сильной интуицией

12:15

Дроны повторно разнесли центр космической связи под Москвой - Зеленский

12:08

Супруги думали, что нашли обычный камень, но ошиблись: находка векаВидео

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 1 июля: Петухам - неудачи, Тиграм - соперничество

11:51

После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

11:49

Какие люди полагаются только на себя: месяцы рождения с особой чертой

11:42

На горячем направлении остановили продвижение врага: РДК получил важное задание

11:22

В Украине вводят графики отключения света: какими будут ограничения

11:18

Зацветут уже в августе: какие семена еще не поздно посадить летомВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять