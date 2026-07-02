Готовы сотни дронов и ракет: Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ

Особенностью ночного обстрела стало широкое применение реактивных дронов-камикадзе, подчеркнул Олег Жданов.

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РФ может готовить новый массированный удар, считает Олег Жданов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Важное из заявлений Жданова:

Особенностей ночного обстрела стало широкое применение реактивных дронов

РФ располагает ресурсами для проведения аналогичной операции

Военный эксперт Олег Жданов проанализировал особенности российской атаки по Украине в ночь на 2 июля и оценил вероятность ее повторения.

В комментарии ТСН.ua он сказал, одной из главных особенностей ночного обстрела стало широкое применение реактивных дронов-камикадзе. Жданов отметил, что мобильные огневые группы, вооруженные стрелковым оружием и артиллерийскими установками, оказались недостаточно эффективными для борьбы с такими беспилотниками.

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Угроза повторного удара РФ

Говоря о возможности нового удара, эксперт считает, что Россия располагает необходимыми ресурсами для проведения аналогичной операции.

"Если было использовано около 500 „Шахедов", то, думаю, минимум столько же у них еще есть в запасе", - говорит он.

По оценке Жданова, признаков того, что российские запасы ракет существенно исчерпаны, также пока нет.

"Из того, что сообщалось о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это - может сказать только наша разведка", - говорит Олег Жданов.

/ Инфографика Главреда

Эксперт объяснил отличие массированной атаки РФ 2 июля

Авиационный эксперт Богдан Долинце обратил внимание на особенности последнего массированного удара по Киеву. По его словам, речь шла не просто о комбинированной атаке - российские войска синхронизировали применение различных средств поражения, сведя их к одному временному промежутку.

Эксперт отметил, что во время обстрела одновременно использовались баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль", а также гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Все удары направлены против гражданского населения с целью оказания психологического давления", - убежден эксперт.

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города.

Напомним, что российский удар полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Бориспольском районе Киевской области поврежден автосалон. Известно, что речь идет об автосалоне Porsche в Борисполе. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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