Сантехники раскрыли хитрый трюк: засор канализации исчезнет за секунды

Чтобы проблема не повторялась, сантехники советуют регулярно очищать слив от волос, мыла и другого мусора.

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Как прочистить канализационный слив / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кипяток - первый способ прочистки канализации

Сода и уксус - популярный домашний вариант

Проще предотвратить засор, чем устранять его

Забитый слив - проблема, которая редко возникает вовремя. Сначала вода просто начинает уходить медленнее.

Затем появляется неприятный запах, а со временем в ванной может образоваться застой воды. Особенно быстро такие последствия проявляются в теплое время года. пишет Express.

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Несколько специалистов по сантехнике и оборудованию для ванных комнат рассказали, какие домашние методы действительно могут помочь справиться с засором. Большинство из них рекомендуют начинать с самых простых способов и только после этого переходить к инструментам или специальным средствам.

Кипяток - первый способ, который стоит попробовать

Если вода плохо уходит, первым делом можно аккуратно промыть слив горячей водой. Она способна размягчить и частично растворить жировые отложения, мыло и другую грязь, скопившуюся внутри трубы.

Лучше не выливать весь объем сразу. Горячую воду рекомендуется подавать постепенно, небольшими порциями, делая короткие паузы. При необходимости процедуру можно повторить. Если предполагается, что засор связан с жиром, иногда используют небольшое количество средства для мытья посуды.

Сода и уксус - популярный домашний вариант

Еще один распространенный способ - комбинация пищевой соды и белого уксуса. Сначала в слив засыпают соду, затем добавляют уксус. После этого смесь начинает активно пениться и может помочь размягчить загрязнения.

Через несколько минут слив следует тщательно промыть горячей водой.

Однако злоупотреблять этим методом не стоит. Длительный контакт уксуса с некоторыми старыми металлическими трубами может быть нежелательным, а оставлять смесь внутри надолго специалисты не рекомендуют.

Проще предотвратить засор, чем устранять его

Чтобы проблема не повторялась, сантехники советуют регулярно очищать слив от волос, мыла и другого мусора. Особенно полезны специальные сеточки-фильтры: они задерживают загрязнения еще до того, как те попадут в трубу.

Периодически слив можно дополнительно промывать горячей водой. Такая профилактика занимает минимум времени, но помогает уменьшить вероятность серьезного засора.

Если домашние методы не помогли - используйте инструменты

При плотной пробке может потребоваться механическая очистка. Для этого подходят вантуз или сантехнический трос. Они позволяют удалить загрязнение непосредственно из трубы, не прибегая к агрессивной химии.

При работе с тросом важно не применять чрезмерную силу, особенно если трубы изготовлены из пластика. Слишком сильное давление способно повредить их.

/ Инфографика: Главред

С химическими средствами нужно быть осторожнее

Агрессивные составы для прочистки труб не всегда являются лучшим решением. Например, чрезмерное использование средств на основе гидроксида натрия способно повредить некоторые виды труб. Кроме того, если вещество не растворит пробку полностью, остатки могут затвердеть и только усугубить ситуацию.

Поэтому перед применением химического средства стоит изучить инструкцию и убедиться, что оно подходит для конкретного типа труб. По возможности специалисты советуют отдавать предпочтение менее агрессивным составам.

Если простые методы не помогают, вода вообще перестала уходить или засор регулярно появляется снова, проблема может находиться глубже в системе. В такой ситуации безопаснее обратиться к сантехнику, чем пытаться устранить неисправность большим количеством химии.

Смотрите видео - как прочистить засор канализации:

Мужчина поделился необычным способом борьбы с сильным засором в канализации. Для самодельного устройства он взял старый сантехнический трос и новый шланг, после чего соединил их между собой проволокой, сделав конструкцию более прочной.

Чтобы инструмент было проще направить внутрь трубы, он приспособил изогнутый металлический отрезок, найденный среди металлолома. Деталь выполняла роль направляющей и помогала точно подать шланг в канализационную трубу.

В результате самодельное приспособление позволило добраться до места засора и очистить трубу без значительных усилий и использования большого количества дополнительных средств.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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