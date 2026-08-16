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Зачем брать теннисный мяч в самолет: простой трюк для туристов

Марина Иваненко
16 августа 2026, 16:54
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Зачем туристы берут с собой в самолет теннисный мяч - как его использовать во время полета и какие упражнения помогут расслабить тело.
Теннисный мяч в самолете
Теннисный мяч в самолете / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем брать теннисный мяч в самолет
  • Как снять напряжение во время полета
  • Необычный лайфхак для отеля

Во время длительных перелетов многочасовое сидение в одном положении приводит к затеканию мышц, ощущению скованности и общему дискомфорту. Обычный теннисный мяч в ручной клади может стать удобным инструментом для самомассажа и расслабления мышц прямо в тесном кресле самолета. Главред расскажет об этом подробнее.

Издание Cotidianul со ссылкой на дипломированную остеопатку и терапевта по сну Трейси Ханниган рекомендует использовать мяч вместе с полотенцем для рук. Мяч кладут внутрь полотенца и сворачивают его - это помогает надежно зафиксировать предмет, чтобы он не скользил. После этого мяч можно осторожно перекатывать по бедрам, ногам или в области плеч, контролируя силу нажатия.

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Как использовать теннисный мяч в самолете

Помимо самомассажа, специалист советует выполнять простые упражнения на растяжку. Для шеи можно повернуть подбородок к подмышечной впадине и слегка надавить, избегая резких движений.

Поясницу можно разминать сидя: для этого нужно скрестить ноги и медленно наклоняться вперёд, стараясь дотянуться локтем до противоположной ноги. Такие простые движения помогают разнообразить положение тела во время длительного пребывания в кресле.

Опытные путешественники на Reddit также делятся собственными способами использования теннисного мяча во время перелётов. В частности, некоторые советуют подкладывать его под область таза или ягодицы, чтобы уменьшить дискомфорт от длительного сидения.

Необычный лайфхак для отеля

Впрочем, теннисный мяч - не единственный необычный лайфхак для туристов. Стюардесса авиакомпании KLM Эстер Стуррус советует после заселения в гостиничный номер закатить бутылку с водой под кровать. Это позволяет быстро проверить пространство под кроватью на наличие посторонних предметов, не наклоняясь и не заглядывая вниз.

Такой способ может быть особенно удобен для людей, которым сложно наклоняться или проверять труднодоступные места в номере. В то же время это лишь бытовой лайфхак, а не гарантированный способ проверки безопасности гостиничного номера.

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Об источнике: Cotidianul

Cotidianul.ro - румынское новостное и аналитическое издание, базирующееся в Бухаресте. Газета Cotidianul была основана в 1991 году и стала одним из первых частных ежедневных изданий Румынии после падения коммунистического режима.

Сегодня Cotidianul работает преимущественно как онлайн-СМИ и публикует новости из сферы политики, экономики, общества, международных событий, культуры и спорта, а также авторские колонки, аналитические материалы и редакционные комментарии. Издание известно своим вниманием к общественно-политической тематике и регулярно публикует мнения экспертов и общественных деятелей.

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