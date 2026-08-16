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Растения легче перенесут жару: новый восточный метод покоряет украинцев

Константин Пономарев
16 августа 2026, 12:24
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Камень, гравий, кора и древесная щепа помогают сохранить влагу в почве, уменьшить рост сорняков и защитить корни растений от летнего перегрева.
Новой способ мульчирования покоряет садоводов
Новой способ мульчирования покоряет садоводов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что представляет собой азиатское мульчирование
  • Как камни и кора защищают растения от жары
  • Какая ошибка при укладке мульчи может навредить саду

Азиатское мульчирование становится новым садовым трендом. Камни, гравий, галька и органические материалы помогают не только оформить участок в восточном стиле, но и защитить почву от быстрого высыхания и перегрева.

Мульча давно перестала быть исключительно декоративным элементом. Правильно созданный защитный слой уменьшает испарение влаги, сдерживает рост сорняков и позволяет поддерживать более стабильную температуру возле корней растений. Об этом пишет wprost.pl.

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Что называют азиатским мульчированием

Азиатское мульчирование - это не отдельная технология и не строго определенный вид покрытия. Так называют способ оформления почвы, вдохновленный традиционными японскими и китайскими садами.

Вместо беспорядочно рассыпанной коры используются аккуратно уложенные природные материалы:

  • мелкий гравий;
  • галька и камни;
  • песок;
  • древесная щепа;
  • кора;
  • компост и другие органические материалы.
Азиатское мульчирование
Азиатское мульчирование / Фото: скриншот с Youtube

Главная особенность метода заключается в продуманном сочетании практичности и эстетики. Покрытие подчеркивает форму клумб и отдельных растений, одновременно создавая защиту для почвы.

Однако мульча не должна соприкасаться с корневой шейкой, побегами или стволами. В противном случае возле основания растения может надолго задерживаться влага, что повышает риск загнивания.

Как мульча помогает растениям переносить жару

Защитный слой ограничивает прямое испарение воды с поверхности земли. Благодаря этому почва медленнее высыхает в жаркие дни, а растения дольше получают необходимую влагу.

Мульчирование также сглаживает резкие перепады температуры в верхнем слое грунта. Это особенно важно летом, когда открытая поверхность земли может сильно нагреваться под прямыми солнечными лучами.

Мульча помогает растениям переносить жару
Мульча помогает растениям переносить жару / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним преимуществом называют борьбу с сорняками. Плотно распределенный материал уменьшает количество света, попадающего на почву, поэтому нежелательным растениям становится сложнее прорастать.

Органическая мульча дополнительно улучшает структуру грунта. Кора, компост и перепревшая древесная щепа постепенно разлагаются и обогащают землю органическими веществами.

Какой материал выбрать для сада

Универсального варианта для всех клумб не существует. Материал следует выбирать с учетом растений, расположения участка и желаемого результата.

Камень и гравий отличаются долговечностью, практически не разлагаются и хорошо подходят для минималистичных композиций. Такое покрытие не нужно регулярно обновлять, однако на солнечных участках темный камень способен сильно нагреваться.

Материал следует выбирать с учетом растений
Материал следует выбирать с учетом растений / Фото: скриншот с Youtube

Кора и древесная щепа создают более естественный вид. Их можно использовать вокруг деревьев, кустарников и многих многолетних растений. Со временем органический слой придётся пополнять, поскольку он постепенно разлагается.

При выборе покрытия также важно учитывать его цвет. Для очень жарких и солнечных мест предпочтительнее светлые материалы, которые нагреваются слабее темных.

Смотрите в видео о том, что такое мульчирование и зачем оно надо:

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Также сообщалось о каких опасных растениях предупреждают специалисты. Эксперты объясняют, какие культуры разрастаются под землей, проникают к соседям и почему их следует сажать только в контейнер.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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