Растения легче перенесут жару: новый восточный метод покоряет украинцев

Вы узнаете:
- Что представляет собой азиатское мульчирование
- Как камни и кора защищают растения от жары
- Какая ошибка при укладке мульчи может навредить саду
Азиатское мульчирование становится новым садовым трендом. Камни, гравий, галька и органические материалы помогают не только оформить участок в восточном стиле, но и защитить почву от быстрого высыхания и перегрева.
Мульча давно перестала быть исключительно декоративным элементом. Правильно созданный защитный слой уменьшает испарение влаги, сдерживает рост сорняков и позволяет поддерживать более стабильную температуру возле корней растений. Об этом пишет wprost.pl.
Что называют азиатским мульчированием
Азиатское мульчирование - это не отдельная технология и не строго определенный вид покрытия. Так называют способ оформления почвы, вдохновленный традиционными японскими и китайскими садами.
Вместо беспорядочно рассыпанной коры используются аккуратно уложенные природные материалы:
- мелкий гравий;
- галька и камни;
- песок;
- древесная щепа;
- кора;
- компост и другие органические материалы.
Главная особенность метода заключается в продуманном сочетании практичности и эстетики. Покрытие подчеркивает форму клумб и отдельных растений, одновременно создавая защиту для почвы.
Однако мульча не должна соприкасаться с корневой шейкой, побегами или стволами. В противном случае возле основания растения может надолго задерживаться влага, что повышает риск загнивания.
Как мульча помогает растениям переносить жару
Защитный слой ограничивает прямое испарение воды с поверхности земли. Благодаря этому почва медленнее высыхает в жаркие дни, а растения дольше получают необходимую влагу.
Мульчирование также сглаживает резкие перепады температуры в верхнем слое грунта. Это особенно важно летом, когда открытая поверхность земли может сильно нагреваться под прямыми солнечными лучами.
Еще одним преимуществом называют борьбу с сорняками. Плотно распределенный материал уменьшает количество света, попадающего на почву, поэтому нежелательным растениям становится сложнее прорастать.
Органическая мульча дополнительно улучшает структуру грунта. Кора, компост и перепревшая древесная щепа постепенно разлагаются и обогащают землю органическими веществами.
Какой материал выбрать для сада
Универсального варианта для всех клумб не существует. Материал следует выбирать с учетом растений, расположения участка и желаемого результата.
Камень и гравий отличаются долговечностью, практически не разлагаются и хорошо подходят для минималистичных композиций. Такое покрытие не нужно регулярно обновлять, однако на солнечных участках темный камень способен сильно нагреваться.
Кора и древесная щепа создают более естественный вид. Их можно использовать вокруг деревьев, кустарников и многих многолетних растений. Со временем органический слой придётся пополнять, поскольку он постепенно разлагается.
При выборе покрытия также важно учитывать его цвет. Для очень жарких и солнечных мест предпочтительнее светлые материалы, которые нагреваются слабее темных.
Смотрите в видео о том, что такое мульчирование и зачем оно надо:
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Об источнике - Wprost
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