Простое средство из кухни обладает дезинфицирующими и обезжиривающими свойствами, которые помогают очистить лобовое стекло.

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Чем отполировать лобовое стекло автомобиля до блеска / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что удаляет со стекла следы насекомых и грязь

Почему средство не стоит часто использовать

Лобовое стекло в автомобиле очень быстро покрывается пылью и грязью независимо от времени года. Специальный омыватель может ненадолго решить проблему, но для идеальной очистки он не подходит.

Главред решил разобраться, как сделать лобовое стекло автомобиля кристально чистым.

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Чем можно натереть лобовое стекло автомобиля

Обычный уксус, который можно найти почти на каждой кухне, может отмыть лобовое стекло до прозрачности, пишет El Cronista.

Основное действующее вещество - уксусная кислота, которой приписывают дезинфицирующие и обезжиривающие свойства. Она помогает удалить с поверхности присохших насекомых, птичий помет, древесный сок или разводы от жесткой воды с высоким содержанием минералов.

Как правильно приготовить средство с уксусом

Наносить концентрат непосредственно на стекло не стоит. Жидкость нужно разбавить водой в равных частях. Натирать лобовое стекло следует салфеткой из микрофибры, чтобы не оставить царапин.

Как правильно мыть авто / Инфографика: Главред

Однако стоит помнить, что частое применение неразбавленного уксуса может повредить резиновые уплотнители, пластиковые элементы и лакокрасочное покрытие кузова.

Как очистить лобовое стекло изнутри - видео:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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