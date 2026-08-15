Бананы пролежат на две недели дольше: раскрыт элементарный секрет

Начинать стоит еще в магазине: лучше выбирать бананы без плотной полиэтиленовой упаковки.

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Как дольше сохранить бананы спелыми / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Лчше выбирать бананы без плотной полиэтиленовой упаковки

Дома бананы рекомендуется держать при комнатной температуре

Бананы часто покупают слегка недозрелыми, но уже через несколько дней они могут покрыться темными пятнами и стать слишком мягкими.

Из-за этого фрукт нередко отправляется в мусор, хотя его срок хранения можно заметно увеличить, если правильно организовать условия, пишет Express.

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Начинать стоит еще в магазине: лучше выбирать бананы без плотной полиэтиленовой упаковки. В закрытом пакете скапливается этилен - природный газ, который ускоряет созревание фруктов.

Дома бананы рекомендуется держать при комнатной температуре в сухом месте, защищенном от прямого солнца и источников тепла. Не стоит ставить их рядом с плитой, духовкой или другими горячими приборами. Также можно разделить связку, поскольку отдельно лежащие плоды созревают медленнее.

Еще один простой прием - обернуть пищевой пленкой основание бананов. Именно через плодоножку выделяется значительная часть этилена, поэтому такая защита помогает замедлить процесс созревания.

Когда бананы достигнут желаемой степени спелости, их можно убрать в холодильник. Кожура при этом способна потемнеть, но мякоть внутри обычно остается пригодной для употребления значительно дольше.

Если плоды уже стали слишком мягкими, выбрасывать их необязательно. Переспелые бананы отлично подходят для выпечки, смузи и заморозки.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как хранить овощи и фрукты:

В этом видео автор рассказывает, какие условия хранения помогают овощам и фруктам дольше сохранять свежесть в летний период. Он делится простыми рекомендациями, позволяющими избежать преждевременной порчи продуктов без применения специальных приспособлений.

В ролике объясняется, какие овощи лучше не хранить в холодильнике, почему картофель следует держать отдельно от лука, а бананы - вдали от яблок и других фруктов, выделяющих этилен. Также автор обращает внимание на распространенные ошибки при хранении томатов, объясняя, почему им не подходит солнечный подоконник и какое место будет для них более благоприятным.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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