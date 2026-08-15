Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Турция дала добро: в РФ истерят из-за поставок оружия США Украине

Алексей Тесля
15 августа 2026, 18:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Представитель МИД РФ пригрозила, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России с США и Турцией.
Эрдоган, Трамп, Путин
В РФ истерят из-за позиции США и Турции по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, УНИАН

Важное:

  • В РФ истерят из-за масштабной поставки американского оружия через Турцию
  • В МИД РФ пригрозили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон

Министерство иностранных дел РФ запросило у Турции и США разъяснения в связи с планами осуществить масштабные поставки оружия Украине.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, обстоятельства и условия масштабной поставки американского оружия через Турцию Украине якобы остаются крайне противоречивыми, сообщают пропагандисты РФ.

видео дня

Представитель МИД РФ пригрозила, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России с США и Турцией.

Попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием Украину неизбежно "подтачивают взаимное доверие", пожаловались в МИД страны-агрессора.

Окно для диалога с Трампом может захлопнуться: названа причина

После контактов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и сообщений о возможном производстве ракет для Patriot в России усилились негативные настроения, считает политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это может повлиять на дальнейшую позицию Кремля.

"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", - отметил эксперт.

Фесенко считает, что дальнейшее сохранение прямого диалога между Москвой и Вашингтоном остается одним из ключевых факторов, способных повлиять на перспективы прекращения войны.

Ранее Главред сообщал, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине производить по лицензии американское оружие, в частности зенитные ракеты-перехватчики Patriot.

Напомним, что Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, но переложил оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио.

Как сообщалось, Россия пытается изменить отношение Дональда Трампа к войне в Украине и склонить его к решениям, выгодным Кремлю. В частности, одним из главных аргументов Кремля остается силовое давление.

Читайте также:

О персоне: Мария Захарова

Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Мария Захарова новости Турции война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

19:35Украина
Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

18:23Украина
Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Последние новости

19:36

Зачем замораживать картофельную шелуху: хитрость, о которой знают лишь единицы

19:35

Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

19:27

О дорогой химии можно забыть: чем отмыть лобовое стекло авто до блескаВидео

19:24

Мечты станут реальностью: жизнь каких трёх знаков зодиака кардинально изменится

19:10

Украина больше не раскроет данные о ракетных атаках: Коваленко объяснил решениемнение

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
18:51

Лукашенко назвал украинцев "бедолагами" и выдал новое заявление о войнеВидео

18:37

Турция дала добро: в РФ истерят из-за поставок оружия США Украине

18:32

Что запрещено делать в церковные праздники: основные предостережения

18:23

Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

Реклама
17:54

Любовный гороскоп на 17–23 августа: Тельцов ждет уют, а Рыб — новая романтика

17:50

Не "суеверный": как правильно назвать человека, который верит в приметыВидео

17:35

Бананы пролежат на две недели дольше: раскрыт элементарный секретВидео

17:34

Цены упали на 34% всего за неделю: популярный продукт дешевеет на глазах

17:29

Гороскоп Таро на 17–23 августа: Тельцов ждет компромисс, а Дев — счастье

17:24

"Первый - без мамы": Подкопаева расстрогала обращением к особенному человеку

16:58

Певица Алсу впервые после развода разделась и показала фото: как она выглядит

16:55

Лицензия на ракеты для Patriot не решит проблему ПВО: что ждет Украину зимой

16:39

Стоит ли промывать рис перед приготовлением: когда это испортит ваше блюдо

16:36

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:28

Легкая верхняя одежда на осень 2026: как модно встретить похолоданиеВидео

Реклама
16:19

Гороскоп Таро на завтра 16 августа: Тельцам - идти дальше, Скорпиону - вперед

16:01

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутеромВидео

15:59

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:57

Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

15:51

Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

15:40

В чем пойти на свадьбу: трендовые платья для дорогого образа

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чегоВидео

15:28

Почему нельзя примерять чужую обувь: основные предостережения и приметы

15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

Реклама
13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

11:06

Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузуВидео

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять