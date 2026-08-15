Представитель МИД РФ пригрозила, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России с США и Турцией.

https://glavred.info/world/turciya-dala-dobro-v-rf-isteryat-iz-za-postavok-oruzhiya-ssha-ukraine-10788734.html Ссылка скопирована

В РФ истерят из-за позиции США и Турции по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, УНИАН

Важное:

В РФ истерят из-за масштабной поставки американского оружия через Турцию

В МИД РФ пригрозили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон

Министерство иностранных дел РФ запросило у Турции и США разъяснения в связи с планами осуществить масштабные поставки оружия Украине.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, обстоятельства и условия масштабной поставки американского оружия через Турцию Украине якобы остаются крайне противоречивыми, сообщают пропагандисты РФ.

видео дня

Представитель МИД РФ пригрозила, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России с США и Турцией.

Попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием Украину неизбежно "подтачивают взаимное доверие", пожаловались в МИД страны-агрессора.

Окно для диалога с Трампом может захлопнуться: названа причина

После контактов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и сообщений о возможном производстве ракет для Patriot в России усилились негативные настроения, считает политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это может повлиять на дальнейшую позицию Кремля.

"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", - отметил эксперт.

Фесенко считает, что дальнейшее сохранение прямого диалога между Москвой и Вашингтоном остается одним из ключевых факторов, способных повлиять на перспективы прекращения войны.

Ранее Главред сообщал, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине производить по лицензии американское оружие, в частности зенитные ракеты-перехватчики Patriot.

Напомним, что Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, но переложил оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио.

Как сообщалось, Россия пытается изменить отношение Дональда Трампа к войне в Украине и склонить его к решениям, выгодным Кремлю. В частности, одним из главных аргументов Кремля остается силовое давление.

Читайте также:

О персоне: Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред