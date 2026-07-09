Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Кремле после заявлений Трампа назревает опасное решение: что задумал Путин

Юрий Берендий
9 июля 2026, 22:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Политолог объяснил, почему оптимизм в отношении переговоров с Трампом может укрепить позиции "партии войны" в Кремле.
В Кремле после заявлений Трампа назревает опасное решение: что задумал Путин
Эскалация или мобилизация: как Кремль может отреагировать на слова Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

  • Разочарование в России укрепляет позиции "партии войны"
  • Окно для переговоров с Трампом может закрыться
  • Мобилизация - самый реальный сценарий эскалации

Разговор Трампа с Зеленским и сообщение о лицензии на производство ракет для Patriot вызвали в России волну разочарования, но именно это состояние может подтолкнуть Кремль к опасным шагам. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в комментарии Главреду.

Политолог предостерегает от чрезмерно упрощенных оценок текущей ситуации: радость по поводу подавленного настроения в России должна учитывать и возможные последствия для хода событий.

видео дня

"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", - отметил Фесенко.

По словам эксперта, поддержание контактов Москвы с Вашингтоном напрямую связано с перспективой завершения боевых действий.

"Пока Путин заинтересован в достижении договоренности с Трампом, сохраняется определенное окно возможностей для завершения войны. Если же он полностью откажется от переговоров с Соединенными Штатами, этого окна возможностей больше не будет", - подчеркнул политолог.

Два сценария реакции Кремля

Фесенко признает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для Украины. В то же время, подчеркивает он, она подпитывает тех в Москве, кто стремится не к завершению, а к усилению войны.

"Второй возможный исход - россияне могут решить, что нужна эскалация войны. Мол, если ситуация складывается именно так, нужно еще больше усиливать военное давление", - отмечает Фесенко.

Впрочем, по словам политолога, внутри России может преобладать и противоположная логика.

"Кто-то, напротив, скажет: если даже с помощью Трампа война зашла в тупик, тогда нужно договариваться о её завершении", - отметил он, добавив, что реакция внутри России остаётся неоднозначной.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мобилизация как самый реальный сценарий

Вопрос о дальнейших возможностях наращивания военного давления Фесенко не оставляет без ответа.

"Возможности для эскалации, к сожалению, ещё есть. Самый простой и самый реалистичный сценарий, который, скорее всего, Кремль применит, хотя и в ограниченных масштабах, - это массовая мобилизация", - подытожил Фесенко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Фесенко заявил, что Путин пытается изменить отношение Дональда Трампа к Украине. Фесенко подчеркнул, что повлиять на Трампа Москва может через тайные каналы и силовое давление. По его словам, Москва прибегает к демонстрации военной инициативы и возможной эскалации в ходе переговоров.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет Patriot в Украине потребует многих недель подготовки. Он сообщил, что производство ракет Patriot может начаться при участии Польши. По его словам, только США в настоящее время производят такие ракеты в необходимых масштабах, и Польша готова обеспечивать их техническое обслуживание.

Президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет Patriot. Это решение стало ключевым моментом саммита НАТО в Анкаре. FT также отмечает, что смягчение риторики Трампа сопровождалось заявлениями об усилении давления на Россию.

Читайте также:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Владимир Фесенко Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

21:36Аналитика
Нападение на ТЦК во Львове: СБУ задержала 23-летнего мужчину - новые детали

Нападение на ТЦК во Львове: СБУ задержала 23-летнего мужчину - новые детали

21:26Украина
Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Гороскоп на сегодня, 10 июля: Девам — трудности, Скорпионам — перемены

Гороскоп на сегодня, 10 июля: Девам — трудности, Скорпионам — перемены

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Последние новости

23:33

От чего умерла Бонни Тайлер: названа причина смерти

23:15

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минутыВидео

23:10

Самые умные знаки зодиака: 3 знака, которые всегда знают, когда им лгут

22:49

Листья томатов скручиваются: огородник раскрыл рецепт проверенного средстваВидео

22:45

В Кремле после заявлений Трампа назревает опасное решение: что задумал Путин

Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войныФесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны
22:30

Гроза подскажет, какая будет погода: главные приметы и запреты на 10 июля

22:00

Успех уже рядом: 3 знака зодиака, которым повезет в конце недели

21:36

"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

21:26

Нападение на ТЦК во Львове: СБУ задержала 23-летнего мужчину - новые деталиВидео

Реклама
21:04

Джон Коннор из "Терминатора-2" впервые за долгое время появится на публике

20:54

Грозит штраф до 5 тысяч долларов: какую одежду не стоит брать за границу

20:54

Как спасти бахчевые в жару: огородник поделился лучшим способом полива и подкормкиВидео

20:27

Большие перемены уже на пороге: они коснутся рожденных в конкретные три месяца

19:57

Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США

19:55

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:33

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

19:12

Кто взорвал Успенский собор в Киеве: ответ нашли в секретных архивахВидео

19:10

Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: Невзлин назвал нюансмнение

18:53

Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

18:47

Три даты рождения считают самыми пугающими: почему их боятся

Реклама
18:45

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

18:37

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

18:16

Личинки не успеют расплодиться: простой лайфхак спасает от мух летом

17:58

Теперь там никто не живет: РФ убила дроном последнюю жительницу села на Харьковщине

17:50

Популярного комика-барда Семена Слепакова объявили в розыск в РФ

17:50

Одна ошибка "убивает" урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательноВидео

17:47

"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

17:38

Мало кто знает истинную причину: зачем в СССР делали окно между кухней и ванной

17:26

Мужчина нашел в книге чеки на $40 млн, но радость длилась недолго

17:24

Майборода, Ярмус и Костюк: как благотворительный фонд "Украинская сила" поддерживает украинских защитников

17:18

Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает

17:14

"Одна реплика стала показательной": какой сигнал Трамп передал Украине на саммите НАТО

17:13

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - работать, Скорпионам - поддержать себя

17:00

"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

16:54

"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

16:28

Когда в Украине могут начать производить Patriot – в Минобороны Польши ответили

16:28

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:23

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

16:17

Кравец показала двойняшек, которых увезла из Киева: "Это место нас спасло"

15:56

"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

Реклама
15:55

Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

15:37

Шабунин "сливал" документы с грифом "ДСК", – ветеран

15:31

Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигурыВидео

15:29

Как заточить ножи для мясорубки: новый способ с наждачкой удивил многихВидео

15:26

США помогают Украине наносить удары по России: эксперт раскрыл план Вашингтона

15:19

В ГБР отреагировали на информацию ЦПК и опровергли свою причастность к блокированию расследования в отношении якобы 143 объектов недвижимости брата Сухачева

15:02

Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой

14:58

Самый "мемный" футболист Эрлинг Холанн любит девушку со школы: история пары

14:44

Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник

14:38

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять