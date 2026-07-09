В Кремле после заявлений Трампа назревает опасное решение: что задумал Путин

Политолог объяснил, почему оптимизм в отношении переговоров с Трампом может укрепить позиции "партии войны" в Кремле.

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Эскалация или мобилизация: как Кремль может отреагировать на слова Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

Разочарование в России укрепляет позиции "партии войны"

Окно для переговоров с Трампом может закрыться

Мобилизация - самый реальный сценарий эскалации

Разговор Трампа с Зеленским и сообщение о лицензии на производство ракет для Patriot вызвали в России волну разочарования, но именно это состояние может подтолкнуть Кремль к опасным шагам. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в комментарии Главреду.

Политолог предостерегает от чрезмерно упрощенных оценок текущей ситуации: радость по поводу подавленного настроения в России должна учитывать и возможные последствия для хода событий.

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"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", - отметил Фесенко.

По словам эксперта, поддержание контактов Москвы с Вашингтоном напрямую связано с перспективой завершения боевых действий.

"Пока Путин заинтересован в достижении договоренности с Трампом, сохраняется определенное окно возможностей для завершения войны. Если же он полностью откажется от переговоров с Соединенными Штатами, этого окна возможностей больше не будет", - подчеркнул политолог.

Два сценария реакции Кремля

Фесенко признает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для Украины. В то же время, подчеркивает он, она подпитывает тех в Москве, кто стремится не к завершению, а к усилению войны.

"Второй возможный исход - россияне могут решить, что нужна эскалация войны. Мол, если ситуация складывается именно так, нужно еще больше усиливать военное давление", - отмечает Фесенко.

Впрочем, по словам политолога, внутри России может преобладать и противоположная логика.

"Кто-то, напротив, скажет: если даже с помощью Трампа война зашла в тупик, тогда нужно договариваться о её завершении", - отметил он, добавив, что реакция внутри России остаётся неоднозначной.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мобилизация как самый реальный сценарий

Вопрос о дальнейших возможностях наращивания военного давления Фесенко не оставляет без ответа.

"Возможности для эскалации, к сожалению, ещё есть. Самый простой и самый реалистичный сценарий, который, скорее всего, Кремль применит, хотя и в ограниченных масштабах, - это массовая мобилизация", - подытожил Фесенко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Фесенко заявил, что Путин пытается изменить отношение Дональда Трампа к Украине. Фесенко подчеркнул, что повлиять на Трампа Москва может через тайные каналы и силовое давление. По его словам, Москва прибегает к демонстрации военной инициативы и возможной эскалации в ходе переговоров.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет Patriot в Украине потребует многих недель подготовки. Он сообщил, что производство ракет Patriot может начаться при участии Польши. По его словам, только США в настоящее время производят такие ракеты в необходимых масштабах, и Польша готова обеспечивать их техническое обслуживание.

Президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет Patriot. Это решение стало ключевым моментом саммита НАТО в Анкаре. FT также отмечает, что смягчение риторики Трампа сопровождалось заявлениями об усилении давления на Россию.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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