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Кто взорвал Успенский собор в Киеве: ответ нашли в секретных архивах

Юрий Берендий
9 июля 2026, 19:12
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Историки обнаружили рассекреченный документ, раскрывающий обстоятельства уничтожения тысячелетней святыни в 1941 году.
Кто взорвал Успенский собор в Киеве: ответ нашли в секретных архивах
Успенский собор - истинную причину взрыва назвали спустя 80 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда произошел подрыв Успенского собора
  • Кто взорвал Успенский собор в Киеве

В оккупированном нацистами Киеве 3 ноября 1941 года прогремел мощный взрыв, уничтоживший тысячелетний Успенский собор Киево-Печерской лавры. На протяжении десятилетий причины трагедии оставались невыясненными. Разгадку историки нашли в архивных фондах Ровенского краеведческого музея. Именно в здании музея во время войны размещался штаб рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Об этом говорится в видеопроекте "Реальная история" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, когда во время Второй мировой войны взорвали Успенский собор в Киеве.

видео дня

Историк Татьяна Септа, исследующая период нацистской оккупации, наткнулась на документ, датированный днём катастрофы. Это копия строго секретной телеграммы, адресованной лично главе СС Генриху Гиммлеру, которую в своё время перехватила и расшифровала британская разведка.

Чем известен Гиммлер

"Генрих Гиммлер - это доверенное лицо Гитлера. В нацистской Германской империи он отвечал за внутреннюю безопасность. Гиммлер получал только те данные, которые имели высокую степень важности и достоверности. Итак, эта телеграмма - наш ключ к разгадке", - отметил исследователь истории Аким Галимов.

Смотрите видео о том, почему россияне хотят уничтожить Лавру:

Визит президента Словакии Йозефа Тисо в Киев

В день трагедии в Киев с официальным визитом прибыл президент Словацкой Республики Йозеф Тисо - один из ключевых союзников нацистской Германии. Кинооператоры подробно фиксировали каждый шаг высокого гостя.

Заключительным пунктом программы стало посещение Киево-Печерской лавры и самого Успенского собора. Согласно тексту рассекреченной телеграммы, Тисо вместе с немецким сопровождением осмотрел храм и покинул территорию Лавры около 14:30, отправившись на обед к командующему Вермахтом в отель "Палас".

Хронология взрыва по немецким отчетам

Подробности того, что произошло сразу после отъезда словацкой делегации, сохранились в документах военного времени.

"Еще когда Тисо был в Киеве, в 14:30 произошел небольшой взрыв. А после этого раздался очень мощный взрыв, который полностью разрушил собор", - процитировала немецкие отчеты историк Татьяна Септа.

В 15:00 словацкий президент покинул город невредимым. Для немецкого командования и полиции разрушение собора стало полной неожиданностью.

Версия нацистов о покушении на словацкого лидера

По горячим следам оккупационные власти расценили подрыв как масштабное, но неудачное покушение на жизнь Йозефа Тисо. В телеграмме Гиммлеру указывалось, что немецкие полицейские заметили троих мужчин, выбегавших из подземелий Лавры - именно там был заложен взрывчатый вещество. Всех троих беглецов застрелили на месте.

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О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В рамках проекта "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

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