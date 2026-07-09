Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

Утрата части парка Ту-95МС заставила Москву активнее привлекать стратегические бомбардировщики Ту-160, которые ранее берегли как неприкосновенный резерв.

https://glavred.info/war/pochemu-rossiya-snova-nachala-bit-po-ukraine-raketami-iz-tu-160-nazvana-glavnaya-prichina-10779365.html Ссылка скопирована

Математика ракетного террора: как Россия подсчитывает залпы по Украине после "Паутины" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Почему Россия стала чаще поднимать Ту-160

Сколько бомбардировщиков потеряла РФ после "Паутины"

Как подсчитывают количество ракет в залпе

Россия начала активнее задействовать стратегические бомбардировщики Ту-160 для ракетных ударов по Украине из-за потери значительной части парка Ту-95МС после операции "Паутина". Об этом в комментарии УНИАН рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, объяснив, почему Кремль рискует самолетами, которые ранее берег как неприкосновенный резерв.

Ключевая причина - нехватка альтернативных ракетных носителей после потерь в прошлом месяце.

видео дня

"Мы же провели операцию "Паутина" и выбили до восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А других носителей у них нет. Ту-22М3 не способны нести ракеты Х-101 или Х-55. Они берегли свои 18 бомбардировщиков Ту-160 как зеницу ока. Вот их последний резерв", - отметил Романенко.

Не все 18 самолетов этого типа одинаково готовы к боевым заданиям. Модернизацию прошла лишь часть парка, и даже среди обновленных машин есть разница в оснащении.

"Паутина" / Инфографика: Главред

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, Россия провела два этапа модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160, создав модификации Ту-160М и Ту-160М1, оснащенные различными вариантами оборудования. Он также отметил, что эти самолеты были передислоцированы вглубь территории России, чтобы сделать их недосягаемыми для украинских ударов.

Модернизации подверглись не более половины имеющихся машин, поэтому Москва пытается рассредоточить их как можно дальше от зоны возможного удара.

Эксперт пояснил, что дефицит бомбардировщиков Ту-95МС вынуждает российское командование более тщательно рассчитывать количество ракет, которые можно применить за один вылет без активного использования Ту-160.

Романенко добавил, что в настоящее время России не хватает Ту-95, хотя она стремится и в дальнейшем наносить массированные ракетные удары. По его словам, хотя технически эти самолеты могут нести до восьми ракет без существенных рисков, на практике их почти никогда не загружают полностью. Обычно один Ту-95 поднимается в воздух с четырьмя ракетами.

По его подсчетам, семь самолетов Ту-95 с авиабаз "Белая" в Иркутской области и "Оленья" на Кольском полуострове дают в сумме 28 ракет - именно такое количество фигурировало в последних атаках без привлечения Ту-160.

"В последних атаках именно так и было - без Ту-160. Они запустили 24 ракеты. А если хотят выпустить более 28 ракет, учитывая, что часть из них может упасть ещё по пути, то задействуют Ту-160. Добавляют ещё три-четыре таких самолёта - и общий залп уже составляет 34 ракеты. Хотя в целом, если Ту-95 несут ракеты на внешней подвеске, что довольно опасно, то Ту-160 имеют 12 ракет внутри фюзеляжа. Но они боятся полностью загружать самолеты, поэтому подвешивают меньше ракет", - отметил Романенко.

Самолеты Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главреда

Почему Россия использует для ударов по Украине лишь треть самолетов Ту-160

Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что формально Россия имеет на вооружении 18 стратегических бомбардировщиков Ту-160, однако для ракетных ударов по Украине фактически использует лишь семь из них.

Эксперт также обратил внимание, что такая ситуация является показательной, учитывая, что 24 апреля 2026 года самолетам Ту-160 исполнилось 39 лет с момента начала их эксплуатации. По его мнению, это свидетельствует о необходимости более детально оценить реальное техническое состояние и боеготовность этого авиапарка.

"Если брать цифру именно по формально имеющимся в строю "бортам", то получается, что уровень оперативной готовности флота российских Ту-160 составляет ориентировочно 40% (если исходить из того, что лишь семь из имеющихся в строю бомбардировщиков используются для нанесения ударов по Украине). Но при этом заявляется, что у РФ в целом имеется целых 25 самолетов типа Ту-160, из которых два Ту-160 находятся на хранении, а статус остальных пяти новосборных Ту-160М2 неясен", - указал он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 июля ГСЧС сообщили о ракетном ударе по Киеву и пожарах в административных и складских помещениях. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что попадание в 25-этажное здание произошло в Деснянском районе, спасатели эвакуировали раненого ребенка. По данным медиков, в результате атак по Киеву погибли трое жителей столицы и 13 получили ранения.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами. Он уточнил, что в результате удара два человека погибли и еще двое получили ранения. Позже глава ОВА сообщил, что число погибших возросло до четырёх, пострадали семеро, шестеро госпитализированы.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что российский FPV-дрон убил жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области. Последнюю жительницу села доставили в Дергачевскую больницу для оказания помощи. Сообщается, что 57-летняя женщина получила многочисленные осколочные ранения и скончалась от полученных травм.

Читайте также:

О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред