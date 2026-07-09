Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигуры

Правильно подобранный фасон и принт способны сделать пляжный образ элегантным, дорогостоящим и гармоничным независимо от типа фигуры.

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Купальники 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, allyyyy714, Sandrakp_

Вы узнаете:

какие купальники будут в моде летом 2026 года

какой принт на купальниках будет на пике популярности

как выбрать купальник для своего типа фигуры

Пляжная мода каждый сезон предлагает новые тренды, но далеко не все они одинаково удачно подчеркивают фигуру. Главред расскажет о трех трендах лета 2026 года, которые помогут создать изящный пляжный образ.

Какие купальники выбрать в 2026 году

Стилист Яна Марковская отмечает, что неправильно подобранный принт может визуально изменить пропорции фигуры не в лучшую сторону.

видео дня

"Неправильный принт на купальнике мгновенно добавит вам несколько лишних килограммов! Пляжные тренды меняются быстро, но есть надежная вневременная основа, которая всегда выглядит утонченно и престижно", - отметила эксперт.

Бикини на косточках с широкими бретелями

Одними из главных фаворитов лета остаются структурированные модели, которые хорошо поддерживают грудь и визуально уравновешивают пропорции. Широкие бретели делают силуэт более гармоничным, а ретро-дизайн придает образу элегантности.

"Бикини на косточках с широкими бретелями. Настоящая архитектурная поддержка. Широкие лямки идеально уравновешивают силуэт и создают роскошную ретро-эстетику кинодивы для любой фигуры", – отмечает стилистка.

Купальник с широкими бретелями / скриншот из видео

Купальники в горошек – тренд лета 2026

Принт polka dot снова вернулся в список трендов. При этом специалистка советует избегать крупных кругов и отдавать предпочтение мелкому или среднему горошку на тёмном или молочном фоне. Такой рисунок выглядит дорого и ассоциируется с эстетикой старого Голливуда.

"Забудьте о гигантских кругах. Выбирайте мелкий или средний горошек на тёмном или молочном фоне. Это чистый стиль старого Голливуда и итальянской Ривьеры", - объясняет Марковская.

Купальник в горошек / скриншот из видео

Mix & Match: как создать несколько образов из двух купальников

Еще один актуальный прием - комбинирование разных комплектов. Он не только разнообразит пляжный гардероб, но и помогает визуально скорректировать пропорции тела.

"Купите один однотонный комплект и один с принтом. Комбинируйте верх и низ между собой - и вы получите четыре разных образа. Это гениально корректирует пропорции", - советует эксперт.

Пляжная мода 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская - персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

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