Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигуры

Вы узнаете:
- какие купальники будут в моде летом 2026 года
- какой принт на купальниках будет на пике популярности
- как выбрать купальник для своего типа фигуры
Пляжная мода каждый сезон предлагает новые тренды, но далеко не все они одинаково удачно подчеркивают фигуру. Главред расскажет о трех трендах лета 2026 года, которые помогут создать изящный пляжный образ.
Какие купальники выбрать в 2026 году
Стилист Яна Марковская отмечает, что неправильно подобранный принт может визуально изменить пропорции фигуры не в лучшую сторону.
"Неправильный принт на купальнике мгновенно добавит вам несколько лишних килограммов! Пляжные тренды меняются быстро, но есть надежная вневременная основа, которая всегда выглядит утонченно и престижно", - отметила эксперт.
Бикини на косточках с широкими бретелями
Одними из главных фаворитов лета остаются структурированные модели, которые хорошо поддерживают грудь и визуально уравновешивают пропорции. Широкие бретели делают силуэт более гармоничным, а ретро-дизайн придает образу элегантности.
"Бикини на косточках с широкими бретелями. Настоящая архитектурная поддержка. Широкие лямки идеально уравновешивают силуэт и создают роскошную ретро-эстетику кинодивы для любой фигуры", – отмечает стилистка.
Купальники в горошек – тренд лета 2026
Принт polka dot снова вернулся в список трендов. При этом специалистка советует избегать крупных кругов и отдавать предпочтение мелкому или среднему горошку на тёмном или молочном фоне. Такой рисунок выглядит дорого и ассоциируется с эстетикой старого Голливуда.
"Забудьте о гигантских кругах. Выбирайте мелкий или средний горошек на тёмном или молочном фоне. Это чистый стиль старого Голливуда и итальянской Ривьеры", - объясняет Марковская.
Mix & Match: как создать несколько образов из двух купальников
Еще один актуальный прием - комбинирование разных комплектов. Он не только разнообразит пляжный гардероб, но и помогает визуально скорректировать пропорции тела.
"Купите один однотонный комплект и один с принтом. Комбинируйте верх и низ между собой - и вы получите четыре разных образа. Это гениально корректирует пропорции", - советует эксперт.
Пляжная мода 2026 - советы стилиста:
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Об авторе: Яна Марковская
Яна Марковская - персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.
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