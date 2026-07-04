Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жары

Вы узнаете:
- что носить вместо джинсовых шорт летом
- какие модные вещи выбрать для жаркой погоды
- какие юбки и брюки будут в тренде летом 2026 года
В жаркую погоду плотные джинсовые шорты далеко не всегда являются лучшим решением. Если хочется чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть стильно, стоит обратить внимание на более лёгкие и актуальные альтернативы. Главред расскажет о вещах, которые могут удачно заменить джинсовые шорты этим летом.
Что носить вместо джинсовых шорт летом
Стилист Мария Швец советует не ограничиваться только денимом и обратить внимание на более легкие материалы и современные фасоны.
"Давайте вместо джинсовых шорт этим летом попробуем что-то другое. Вариантов очень много", - призвала эксперт.
По словам специалистки, хорошей альтернативой станут:
- льняные шорты-бермуды;
- шорты в пижамном стиле;
- кружевные шорты;
- шорты или юбки в стиле кроше.
Модные шорты на лето 2026
Стилист рекомендует обратить внимание на более актуальные фасоны шорт, которые не только сделают ваш образ актуальным, но и помогут не страдать от жары.
Льняные шорты-бермуды
Это один из самых актуальных фасонов лета. Натуральный лен хорошо пропускает воздух, помогает легче переносить жару, а длина бермудов делает образ более элегантным и уместным как для города, так и для отдыха.
Шорты в пижамном стиле
Такая модель поддерживает тренд на непринуждённую эстетику. Лёгкие ткани и свободный крой обеспечивают комфорт, а образ выглядит непринуждённо и современно.
Кружевные шорты
Кружево остается одним из самых заметных трендов сезона. Оно придает образу романтичности и женственности, а в сочетании с атласными вещами создает особенно стильный и дорогой вид.
Шорты или юбки в стиле кроше
Вязаные фактуры снова на пике популярности. Кроше ассоциируется с легкостью, свободой и летним настроением, поэтому прекрасно подходит для отпуска, прогулок и курортных образов.
"Например, это могут быть льняные шорты-бермуды, шорты в пижамном стиле, кружевные шорты, шорты или юбки в стиле кроше, мини-юбки из сатина, прозрачные юбки, миди- или макси-юбки А-силуэта из хлопка. Также популярны в этом сезоне брюки-аладины", – отметила Мария Швец.
Модные тренды лета 2026 года - советы стилиста:
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Об авторе: Мария Швец
Мария Швец - персональный стилист и блогер. В своих соцсетях даёт стильные советы, помогает разобраться с гардеробом и обзор модных новинок.
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