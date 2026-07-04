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Что носить вместо джинсовых шорт летом: 5 альтернатив, чтобы не страдать от жары

Кристина Трохимчук
4 июля 2026, 15:55
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Легкие ткани и модные фасоны помогут чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни.
Модные шорты на лето 2026 года
Модные шорты на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, elodieromy; pinterest.com, whyjimbles

Вы узнаете:

  • что носить вместо джинсовых шорт летом
  • какие модные вещи выбрать для жаркой погоды
  • какие юбки и брюки будут в тренде летом 2026 года

В жаркую погоду плотные джинсовые шорты далеко не всегда являются лучшим решением. Если хочется чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть стильно, стоит обратить внимание на более лёгкие и актуальные альтернативы. Главред расскажет о вещах, которые могут удачно заменить джинсовые шорты этим летом.

Что носить вместо джинсовых шорт летом

Стилист Мария Швец советует не ограничиваться только денимом и обратить внимание на более легкие материалы и современные фасоны.

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"Давайте вместо джинсовых шорт этим летом попробуем что-то другое. Вариантов очень много", - призвала эксперт.

По словам специалистки, хорошей альтернативой станут:

  • льняные шорты-бермуды;
  • шорты в пижамном стиле;
  • кружевные шорты;
  • шорты или юбки в стиле кроше.

Модные шорты на лето 2026

Стилист рекомендует обратить внимание на более актуальные фасоны шорт, которые не только сделают ваш образ актуальным, но и помогут не страдать от жары.

Льняные шорты-бермуды

Это один из самых актуальных фасонов лета. Натуральный лен хорошо пропускает воздух, помогает легче переносить жару, а длина бермудов делает образ более элегантным и уместным как для города, так и для отдыха.

Хлопковые шорты-бермуды
Льняные шорты-бермуды / скриншот из видео

Шорты в пижамном стиле

Такая модель поддерживает тренд на непринуждённую эстетику. Лёгкие ткани и свободный крой обеспечивают комфорт, а образ выглядит непринуждённо и современно.

Пижамные шорты
Пижамные шорты / скриншот из видео

Кружевные шорты

Кружево остается одним из самых заметных трендов сезона. Оно придает образу романтичности и женственности, а в сочетании с атласными вещами создает особенно стильный и дорогой вид.

Кружевные шорты
Кружевные шорты / скриншот из видео

Шорты или юбки в стиле кроше

Вязаные фактуры снова на пике популярности. Кроше ассоциируется с легкостью, свободой и летним настроением, поэтому прекрасно подходит для отпуска, прогулок и курортных образов.

Шорты кроше
Шорты кроше / скриншот из видео

"Например, это могут быть льняные шорты-бермуды, шорты в пижамном стиле, кружевные шорты, шорты или юбки в стиле кроше, мини-юбки из сатина, прозрачные юбки, миди- или макси-юбки А-силуэта из хлопка. Также популярны в этом сезоне брюки-аладины", – отметила Мария Швец.

Модные тренды лета 2026 года - советы стилиста:

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Об авторе: Мария Швец

Мария Швец - персональный стилист и блогер. В своих соцсетях даёт стильные советы, помогает разобраться с гардеробом и обзор модных новинок.

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