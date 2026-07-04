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Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

Анна Косик
4 июля 2026, 10:38
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Кремлевский диктатор выдвинул новые обвинения.
Путин, ракета
Путин выступил с заявлением о массированных ударах по Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что заявил диктатор:

  • Армия РФ должна и впредь наносить удары по Украине
  • Европейцы хотят, чтобы война продолжалась "до последнего украинца"
  • Российская армия добивается успехов на поле боя

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил перед армией страны-агрессора России задачу и в дальнейшем наносить удары по инфраструктуре ВПК Украины.

Как сообщают российские СМИ, о своём приказе он заявил во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировкой войск РФ.

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"Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должно быть продолжено", - подчеркнул диктатор.

Война продлится "до последнего украинца"

Глава Кремля также цинично обвинил Запад в затягивании военных действий, якобы европейцы хотят продолжения войны "до последнего украинца".

При этом Путин в очередной раз повторил нарратив о том, что территории независимой Украины якобы являются "исторически русской землей". Также диктатор заявлял о "победах" российской армии на фронте, которых на самом деле нет.

В чём заключалась особенность последней атаки РФ на Киев - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на столицу, применив различные виды вооружения - от реактивных беспилотников до гиперзвуковых ракет "Циркон".

Инфографика циркон
Циркон / Инфографика: Главред

У противника было достаточно времени для накопления средств поражения, что позволило ему провести сложное планирование и синхронизацию удара. Из-за этого удар был одним из самых сложных с точки зрения работы ПВО и отражения воздушных целей.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с вечера 3 июля Россия атаковала Украину дронами, ракетами и КАБами. В результате ударов по нескольким областям есть погибшие, раненые, а также разрушения.

Ранее РФ массированно атаковала Киев. В результате удара, по данным президента Владимира Зеленского, известно о 21 погибшем. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

В этот же день, в результате российской атаки на столицу в ночь на 2 июля, в Киевском зоопарке пострадали животные и была повреждена инфраструктура.

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О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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