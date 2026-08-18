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Пара аистов Грицик и Гапочка потеряли своих птенцов - что произошло

Анна Косик
18 августа 2026, 14:03
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После потери птенцов аистов птицы поразили местных жителей своим поступком.
Аисты грицик и гапочка
После трагедии аисты решились вернуться в родные края / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему аисты потеряли птенцов
  • Что сделали Грицик и Гапочка после отлета из гнезда

В Одесской области во время грозы пострадало гнездо местных аистов Грицика и Гапочки. Об этом сотрудникам ДТЭК рассказала местная жительница Вера.

Главред узнал, что в результате непогоды птенцы, находившиеся в гнезде, погибли. Мама птенцов Гапочка прилетела к ним после грозы и увидела ужасную картину.

видео дня

"Их мама прилетела, как только это увидела, как встала на столб. Она сутки простояла, головка была опущена к ногам", - рассказала Вера.

Грицик тем временем летал во все стороны, вероятно, в поисках птенцов. В конце концов аисты улетели с места, где раньше было их гнездо.

Но спустя некоторое время местные жители снова увидели птиц. Грицик и Гапочка снова "поселились" неподалеку от прежнего гнезда.

"Наши птицы уже дома. Что я хочу сказать, какие они верные друг другу. В этом году он, кажется, первым прилетел. Я уже переживала, может, где-то подстрелили. А потом они появились вместе", - добавила Вера.

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Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

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Одесская область аист птицы
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