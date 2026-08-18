Девушка "обменяла" лошадь на внедорожник в интернете: как ей это удалось

Шутливое объявление об обмене лошади на машину увидели почти миллион пользователей. Один из них решил отдать женщине Range Rover совершенно бесплатно.

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Женщина предложила обменять любимую лошадь на машину / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Почему Алисия решилась обменять любимую лошадь на автомобиль

Как шутливое объявление увидели почти миллион пользователей

Какое предложение незнакомца полностью изменило судьбу сделки

Шутливое объявление в Facebook неожиданно изменило жизнь 27-летней Алисии Мосс. После поломки единственного автомобиля женщина предложила обменять любимую лошадь на машину, но вместо сделки получила дорогой внедорожник совершенно бесплатно.

Серебристый Volkswagen Golf Алисии внезапно вышел из строя. Денег на другой автомобиль у портовой работницы не было, поэтому она решила выставить на обмен единственное ценное имущество - выращенную ею кобылу по кличке Пицца. Об этом пишет Mirror.

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Необычное объявление увидели почти миллион человек

В публикации Алисия с юмором сравнила лошадь со сломанным автомобилем. Она написала, что Пицца "заводится каждое утро", у нее не горит индикатор неисправности двигателя, а бросала хозяйку на произвол судьбы она только ради сочной травы.

Женщина призналась, что объявление было одновременно шуткой и серьезной попыткой найти выход из сложного положения. Ей срочно требовалась машина, однако расставаться с любимой кобылой она не хотела.

Необычное объявление увидели почти миллион человек / Фото: SWNS

Публикация быстро стала вирусной: ее увидели владельцы почти миллиона аккаунтов. Под постом появилось более 170 комментариев и несколько предложений об обмене, но одно сообщение особенно поразило Алисию.

Незнакомец по имени Пит Вуд заявил, что готов бесплатно отдать ей серый Range Rover HSE TDV8 2008 года выпуска. При этом мужчина не попросил взамен ни денег, ни лошадь.

Незнакомец попросил женщину оставить любимую кобылу

Сначала Алисия решила, что предложение не может быть настоящим. Однако после переписки выяснилось, что Пит действительно хотел подарить ей внедорожник.

Мужчине понравилось необычное объявление, а также история Алисии. Он не хотел, чтобы из-за финансовых трудностей женщине пришлось продавать кобылу, которую она вырастила сама.

"Он не хотел никакого обмена. Он хотел, чтобы я оставила лошадь, а его машину использовала по назначению", - рассказала Алисия.

Незнакомец попросил женщину оставить любимую кобылу / Фото: SWNS

Range Rover находился примерно в часе езды от ее дома. Спустя неделю женщина приехала за автомобилем и лично познакомилась с его владельцем. По ее словам, машина прошла техосмотр, находится в хорошем состоянии и работает без каких-либо проблем.

Пробег 18-летнего внедорожника составляет около 95 тысяч миль - примерно 153 тысячи километров. Алисия также отметила, что полноприводный автомобиль оказался для нее особенно полезным, ведь теперь она сможет перевозить прицеп со своими лошадьми.

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