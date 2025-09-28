Укр
За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

Юрий Берендий
28 сентября 2025, 16:09
Пользователи Facebook и Instagram для того, чтобы избежать персонализированной рекламы, должны оформить оформить платную подписку, отметили в Meta.
За Facebook и Instagram теперь придется платить - детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Что предусматривает платная подписка Facebook
  • Как работает персонализированная реклама Facebook

Пользователи Facebook и Instagram в Великобритании столкнулись с нововведением, ведь теперь, чтобы избежать персонализированной рекламы, придется платить ежемесячную подписку. Это радикальное изменение стратегии компании Meta, которая ранее обещала бесплатный доступ к своим сервисам. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Сколько будет стоить подписка Facebook

В веб-версии платформа предложит пользователям платить 2,99 фунта стерлингов (165,99 грн.) в месяц, а в мобильных приложениях для iOS и Android - 3,99 фунта (221 грн.). Плата будет покрывать все аккаунты, зарегистрированные в Meta Accounts Center, с дополнительным взиманием 2 фунтов в веб-версии и 3 фунтов в мобильной версии за каждый дополнительный аккаунт.

Meta объясняет повышение цены для пользователей iOS и Android комиссиями, которые взимают Google и Apple за доступ к своим услугам.

Почему Meta изменила стратегию

Компания заявляет, что изменение является следствием новых правил Британского управления по вопросам информации (ICO), которые требуют от пользователей четкого согласия на использование их данных в рекламе.

"Это даст жителям Великобритании возможность четко выбрать, использовать ли их данные для персонализированной рекламы", - говорится в заявлении Meta.

Все пользователи в Великобритании, старше 18 лет, увидят сообщение с предложением подписаться на Facebook и Instagram, чтобы избежать таргетинга рекламы. Meta добавляет, что сообщение можно сначала закрыть, чтобы дать пользователям время обдумать свой выбор.

Пользователи, которые не будут платить, будут продолжать пользоваться сервисом без изменений, но будут видеть рекламу. В то же время они смогут влиять на выбор рекламы через "Настройки рекламы". Для пользователей до 18 лет опыт пользования останется без изменений.

"Модель согласия или оплаты"

Согласно подходу Meta, известному как "модель согласия или оплаты", клиенты могут либо платить за отсутствие рекламы, либо пользоваться бесплатным сервисом, который использует их данные для персонализированной рекламы.

"Мы приветствуем решение Meta запрашивать у пользователей согласие на использование их личной информации для показа им рекламы. Это отходит от практики Meta, которая заключалась в таргетировании пользователей с помощью рекламы в рамках стандартных условий использования ее сервисов Facebook и Instagram, что, как мы четко отметили, не соответствует законодательству Великобритании", - отметил представитель британского ICO.

Относительно стоимости подписки, которая составит до 47,88 фунтов стерлингов в год за один аккаунт, ICO отмечает, что это "обеспечивает британским потребителям справедливый выбор".

Разворот в политике Марка Цукерберга

Это значительное изменение, ведь ранее генеральный директор Meta категорически отвергал платную модель. В 2018 году перед Конгрессом господин Цукерберг заявил: "Всегда будет версия Facebook, которая будет бесплатной".

На вопрос сенатора Билла Нельсона, будет ли он взимать плату за то, чтобы Facebook не использовал данные пользователей, Цукерберг ответил: "Мы хотим предлагать бесплатную услугу".

Теперь же, по словам Meta, изменение является следствием взаимодействия с ICO и новых регуляторных требований, которые требуют "значительной прозрачности и возможности выбора в отношении использования информации пользователей".

Напомним, как ранее сообщал Главред, пользователям Instagram и Facebook стоит готовиться: Цукерберг анонсировал изменения. Глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания отказывается от услуг фактчекеров, ведь цензура в Facebook и Instagram зашла слишком далеко. Отныне снимут ограничения на дискуссии по важным и чувствительным темам, в частности иммиграции, гендера и гендерной идентичности.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал Meta, принадлежащую американскому медиамагнату Марку Цукербергу, "экстремистской организацией". Решением суда было предписано немедленно заблокировать Facebook и Instagram на территории России, мотивируя это тем, что компания якобы занимается "экстремистской деятельностью".

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

