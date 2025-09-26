Укр
Читать на украинском
"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

Сергей Кущ
26 сентября 2025, 20:32
Согласно прогнозу Альмана, к 2026 году появятся новые модели, которые удивят человечество своими возможностями.
Создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ
Создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

Вы узнаете:

  • Как изменится ИИ в ближайший год
  • Что можно ожидать до конца десятилетия

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, компания которого разработала популярный чат-бот ChatGPT, поделился своим видением будущего искусственного интеллекта. По его словам, человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс уже невозможно остановить.

В интервью Politico Альтман отметил, что последняя модель компании, GPT-5, "во многом умнее" его самого. Он убеждён, что уже в ближайшие годы ИИ выйдет за пределы привычных возможностей и станет совершать научные открытия, которые люди не смогли бы сделать самостоятельно.

Согласно прогнозу Альмана, к 2026 году появятся новые модели, которые удивят человечество своими возможностями.

До конца десятилетия может быть создан сверхразумный ИИ, превосходящий человеческие способности.

Если к 2030 году таких моделей не будет, Альтман назвал бы это настоящим удивлением.

Руководитель OpenAI подчеркнул, что развитие ИИ — это не только технологический прогресс, но и вызов обществу, которому предстоит адаптироваться к новым реалиям.

По мнению экспертов, слова Альтмана отражают ускоряющийся темп развития технологий: то, что вчера казалось фантастикой, уже завтра может стать частью повседневной жизни.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

