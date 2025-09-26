"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

Согласно прогнозу Альмана, к 2026 году появятся новые модели, которые удивят человечество своими возможностями.

Создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Как изменится ИИ в ближайший год

Что можно ожидать до конца десятилетия

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, компания которого разработала популярный чат-бот ChatGPT, поделился своим видением будущего искусственного интеллекта. По его словам, человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс уже невозможно остановить.

В интервью Politico Альтман отметил, что последняя модель компании, GPT-5, "во многом умнее" его самого. Он убеждён, что уже в ближайшие годы ИИ выйдет за пределы привычных возможностей и станет совершать научные открытия, которые люди не смогли бы сделать самостоятельно.

Согласно прогнозу Альмана, к 2026 году появятся новые модели, которые удивят человечество своими возможностями.

До конца десятилетия может быть создан сверхразумный ИИ, превосходящий человеческие способности.

Если к 2030 году таких моделей не будет, Альтман назвал бы это настоящим удивлением.

Руководитель OpenAI подчеркнул, что развитие ИИ — это не только технологический прогресс, но и вызов обществу, которому предстоит адаптироваться к новым реалиям.

По мнению экспертов, слова Альтмана отражают ускоряющийся темп развития технологий: то, что вчера казалось фантастикой, уже завтра может стать частью повседневной жизни.

