Фатальную ошибку допускает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистым

Несмотря на впечатляющий эффект осветления, отбеливатель совершенно не справляется с удалением известкового налёта.

Отбеливатель совершенно не справляется с удалением известкового налёта

Чтобы убрать кальциевые отложения, нужно применять кислотные средства

Отбеливатель давно стал привычным средством для уборки, а его резкий аромат и способность быстро придавать поверхностям белизну создали ему репутацию универсального помощника в чистке унитаза.

Однако именно из-за этого возникло одно из самых распространённых заблуждений о его возможностях, пишет Express.

Несмотря на впечатляющий эффект осветления, отбеливатель совершенно не справляется с удалением известкового налёта. Он лишь делает отложения визуально светлее, создавая иллюзию чистоты, тогда как слой налёта остаётся на месте и продолжает нарастать, если не устранить его причину.

Известковый налёт представляет собой карбонат кальция — вещество щелочной природы. Отбеливатель также относится к щелочным средствам, поэтому он не способен разрушить такие отложения. В результате поверхность выглядит чище, но налёт остаётся под обесцвеченным слоем.

Чтобы действительно избавиться от кальциевых отложений, нужно применять кислотные средства. Это могут быть специализированные составы против известкового налёта, кислотные очищающие жидкости для сантехники, обычный белый уксус или продукты на основе лимонной кислоты — именно они растворяют карбонат кальция и устраняют проблему у её источника.

Важные рекомендации экспертов:

Нанести кислотное средство прямо на место образования налёта.

Оставить его на время, чтобы оно смогло разрушить отложения.

Пройтись по поверхности щёткой, особенно под ободком унитаза, где налёт скапливается интенсивнее всего.

Проводить такую процедуру регулярно, примерно раз в неделю, чтобы предотвратить повторное появление отложений.

Эксперты рекомендуют идеальное средство для чистки

Обычный белый уксус — щадящее, но при этом действенное средство против известкового налёта. Для применения подогрейте около пол-литра уксуса (не доводя до кипения), нанесите его на внутренние стенки унитаза и оставьте на минимум час, а ещё лучше — на всю ночь. После этого достаточно пройтись по поверхности туалетной щёткой, и налёт легко исчезнет.

Эксперимент по очистке плитки в ванной с использованием экологичного средства против известкового налёта заинтересовал тех, кто предпочитает безопасные и натуральные способы уборки.

Для проверки эффективности взяли один из популярных домашних рецептов — сочетание пищевой соды и лимонной кислоты.

