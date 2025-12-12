Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

О чем вы узнаете:
- Как подобрать стильную одежду для холодного сезона
- Какая мода зимой 2025 года
Зимний сезон часто является самым сложным для формирования гардероба, ведь необходимо совместить тепло, комфорт и стиль. Современная мода требует не только следовать трендам, но и находить собственный стиль, излучающий уверенность. Именно поэтому готовые формулы образов становятся настоящим спасением.
Формулы - это готовые решения для холодного сезона, которые легко интегрировать в повседневную жизнь. Главред расскажет подробнее.
Трикотажное платье + пальто макси
По словам Инны Вихоровой, это одна из самых женственных и уютных зимних формул. Трикотажное платье из качественного материала не только согревает, но и делает образ элегантным. Оно эластичное, комфортное и хорошо держит форму.
Советы по стилизации
- Игра длин. Сочетайте платье миди или макси с удлиненным пальто макси. Лучше всего - пальто из шерсти или альпаки.
- Монохромность. Если пальто в тон платью - образ приобретает эстетику Old Money.
- Контрастная обувь. Массивные ботинки создадут красивый контраст с женственностью платья. Или выберите сапоги, плотно прилегающие к ноге.
Total leather look: кожаный сет
Эта формула - для тех, кто хочет подчеркнуть характер и внутреннюю силу. Кожаный сет (рубашка, брюки или юбка, кожаная обувь) выглядит смело, но требует грамотной стилизации, чтобы избежать чрезмерной драматичности.
Советы по стилизации
- Смягчение фактур. Добавляйте мягкие материалы: кашемировый шарф, шерстяное пальто, меховая сумочка.
- Разные текстуры. Сочетание гладкой кожи с "крокодилом" или "змеей" выглядит эффектно.
- Монолуки. Попробуйте total look в одном цвете, дополнив образ обувью с принтом.
Рубашка + брюки + свитер, связанный как пояс
Стилизационный прием, добавляющий легкости, непринужденности и динамики. Свитер, связанный как пояс, создает ощущение effortless chic - будто вы не старались, но все выглядит гармонично.
Советы по стилизации
- Нейтральная база + акцент. Нейтральная рубашка и брюки + яркий свитер (красный, голубой, зеленый).
- Контроль объема. Выбирайте не слишком пухлый свитер или используйте тонкий джемпер.
- Многослойность. Свитер можно связать и поверх жакета - экспериментируйте с цветами по принципу цветового круга.
Видео о том, как выглядеть стильно зимой можно посмотреть здесь:
Анималистичные брюки как акцент
Формула для тех, кто хочет добавить смелости. Анималистические принты - леопард, зебра, рептилия - и особенно змеиный узор остаются трендовыми в зимнем сезоне.
Советы по стилизации
- Баланс с базой. Комбинируйте хищные принты с однотонными шерстяными или кашемировыми джемперами.
- Качество и цвет. Выбирайте брюки в приглушенных, ахроматических тонах (черный, белый, серый, бежевый) и из качественных материалов - это убережет от "дешевого" вида.
Белая рубашка + свитер
Одна из самых универсальных формул, которая никогда не выходит из моды. Комфортная, подходит для любого возраста и состоит из базовых вещей.
Советы по стилизации
- Портретная зона. Белая рубашка, которая выглядывает из-под свитера, подсвечивает лицо.
- Стилизация. Добавляйте аксессуары на воротничок, выбирайте оверсайз-свитера, или накиньте жакет в клетку для "preppy"-эффекта. Подходит для офиса, учебы и ежедневной носки.
Джинсовый total look + свитер на плечах
Деним - всегда актуален, а светлый или темный total denim особенно хорошо работает зимой. Свитер, накинутый на плечи, добавляет объема, тепла и цветового акцента.
Советы по стилизации
- Цветовые сочетания. Светлый деним - с яркими цветами, темный - со светлыми. Выигрышные сочетания: красный, карамельный, синий, графитовый.
- Расслабленность. Оверсайз-деним в сочетании с обувью на невысоком каблуке создает модный, универсальный образ.
Главное в формировании зимнего гардероба - не бояться экспериментировать, сочетать разные фактуры и цвета и использовать многослойность. Эти пять формул помогут создать стильные, теплые и интересные образы на каждый день.
Вас может заинтересовать:
- Как правильно позировать на фото: простые советы от фотографа, которые работают
- Рюши, прозрачность и оригинальные сумки: неожиданные модные тренды 2026 года
- Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому
Об источнике: Inna Vikhorova
Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред