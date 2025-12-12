Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

Готовые формулы образов, которые помогут быстро и легко создавать модные аутфиты зимой. Советы по стилизации и трендовые сочетания для каждого дня.

https://glavred.info/fashion/gotovye-formuly-zimnego-stilya-kak-odetsya-teplo-i-modno-v-etom-sezone-10723619.html Ссылка скопирована

Мода зимы 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как подобрать стильную одежду для холодного сезона

Какая мода зимой 2025 года

Зимний сезон часто является самым сложным для формирования гардероба, ведь необходимо совместить тепло, комфорт и стиль. Современная мода требует не только следовать трендам, но и находить собственный стиль, излучающий уверенность. Именно поэтому готовые формулы образов становятся настоящим спасением.

Формулы - это готовые решения для холодного сезона, которые легко интегрировать в повседневную жизнь. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Трикотажное платье + пальто макси

По словам Инны Вихоровой, это одна из самых женственных и уютных зимних формул. Трикотажное платье из качественного материала не только согревает, но и делает образ элегантным. Оно эластичное, комфортное и хорошо держит форму.

Советы по стилизации

Игра длин. Сочетайте платье миди или макси с удлиненным пальто макси. Лучше всего - пальто из шерсти или альпаки.

Сочетайте платье миди или макси с удлиненным пальто макси. Лучше всего - пальто из шерсти или альпаки. Монохромность. Если пальто в тон платью - образ приобретает эстетику Old Money.

Если пальто в тон платью - образ приобретает эстетику Old Money. Контрастная обувь. Массивные ботинки создадут красивый контраст с женственностью платья. Или выберите сапоги, плотно прилегающие к ноге.

Total leather look: кожаный сет

Эта формула - для тех, кто хочет подчеркнуть характер и внутреннюю силу. Кожаный сет (рубашка, брюки или юбка, кожаная обувь) выглядит смело, но требует грамотной стилизации, чтобы избежать чрезмерной драматичности.

Советы по стилизации

Смягчение фактур. Добавляйте мягкие материалы: кашемировый шарф, шерстяное пальто, меховая сумочка.

Добавляйте мягкие материалы: кашемировый шарф, шерстяное пальто, меховая сумочка. Разные текстуры. Сочетание гладкой кожи с "крокодилом" или "змеей" выглядит эффектно.

Сочетание гладкой кожи с "крокодилом" или "змеей" выглядит эффектно. Монолуки. Попробуйте total look в одном цвете, дополнив образ обувью с принтом.

Рубашка + брюки + свитер, связанный как пояс

Стилизационный прием, добавляющий легкости, непринужденности и динамики. Свитер, связанный как пояс, создает ощущение effortless chic - будто вы не старались, но все выглядит гармонично.

Советы по стилизации

Нейтральная база + акцент. Нейтральная рубашка и брюки + яркий свитер (красный, голубой, зеленый).

Нейтральная рубашка и брюки + яркий свитер (красный, голубой, зеленый). Контроль объема. Выбирайте не слишком пухлый свитер или используйте тонкий джемпер.

Выбирайте не слишком пухлый свитер или используйте тонкий джемпер. Многослойность. Свитер можно связать и поверх жакета - экспериментируйте с цветами по принципу цветового круга.

Видео о том, как выглядеть стильно зимой можно посмотреть здесь:

Анималистичные брюки как акцент

Формула для тех, кто хочет добавить смелости. Анималистические принты - леопард, зебра, рептилия - и особенно змеиный узор остаются трендовыми в зимнем сезоне.

Советы по стилизации

Баланс с базой. Комбинируйте хищные принты с однотонными шерстяными или кашемировыми джемперами.

Комбинируйте хищные принты с однотонными шерстяными или кашемировыми джемперами. Качество и цвет. Выбирайте брюки в приглушенных, ахроматических тонах (черный, белый, серый, бежевый) и из качественных материалов - это убережет от "дешевого" вида.

Белая рубашка + свитер

Одна из самых универсальных формул, которая никогда не выходит из моды. Комфортная, подходит для любого возраста и состоит из базовых вещей.

Советы по стилизации

Портретная зона. Белая рубашка, которая выглядывает из-под свитера, подсвечивает лицо.

Белая рубашка, которая выглядывает из-под свитера, подсвечивает лицо. Стилизация. Добавляйте аксессуары на воротничок, выбирайте оверсайз-свитера, или накиньте жакет в клетку для "preppy"-эффекта. Подходит для офиса, учебы и ежедневной носки.

Джинсовый total look + свитер на плечах

Деним - всегда актуален, а светлый или темный total denim особенно хорошо работает зимой. Свитер, накинутый на плечи, добавляет объема, тепла и цветового акцента.

Советы по стилизации

Цветовые сочетания. Светлый деним - с яркими цветами, темный - со светлыми. Выигрышные сочетания: красный, карамельный, синий, графитовый.

Светлый деним - с яркими цветами, темный - со светлыми. Выигрышные сочетания: красный, карамельный, синий, графитовый. Расслабленность. Оверсайз-деним в сочетании с обувью на невысоком каблуке создает модный, универсальный образ.

Главное в формировании зимнего гардероба - не бояться экспериментировать, сочетать разные фактуры и цвета и использовать многослойность. Эти пять формул помогут создать стильные, теплые и интересные образы на каждый день.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред