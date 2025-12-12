Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

На рождественские праздники хочется порадовать свою семью вкусными блюдами. И чтобы не стоять долго у плиты, можно приготовить простое, но очень вкусное рождественское печенье.
Главред узнал, что на его приготовление нужно потратить всего 25 минут. Об этом в TikTok anastasiiacooking рассказала украинский блогер Анастасия.
Рождественское печенье - рецепт
Ингредиенты:
- Масло 200 г
- Сахар 100 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 350 г муки
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Корица
- Ваниль или ванильный сахар
Мягкое сливочное масло перемешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в массу яйцо и корицу и снова все перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто.
Раскатываем тесто и вырезаем его формочками. Выкладываем будущее печенье на застеленный пергаментом противень и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео о том, как приготовить рождественское печенье:
