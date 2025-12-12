Укр
Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

Анна Косик
12 декабря 2025, 15:57
Рецепт печенья, которое прекрасно дополнит рождественскую атмосферу.
рождественское печенье
Простой рецепт рождественского печенья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На рождественские праздники хочется порадовать свою семью вкусными блюдами. И чтобы не стоять долго у плиты, можно приготовить простое, но очень вкусное рождественское печенье.

Главред узнал, что на его приготовление нужно потратить всего 25 минут. Об этом в TikTok anastasiiacooking рассказала украинский блогер Анастасия.

Рождественское печенье - рецепт

Ингредиенты:

  • Масло 200 г
  • Сахар 100 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 350 г муки
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Корица
  • Ваниль или ванильный сахар

Мягкое сливочное масло перемешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в массу яйцо и корицу и снова все перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто.

Раскатываем тесто и вырезаем его формочками. Выкладываем будущее печенье на застеленный пергаментом противень и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить рождественское печенье:

@anastasiiacooking Рождественское печенье ? Думаю пора запускать такую серию видео?? Чтобы все успели подготовиться и сохранить классные рецепты ✨ Скорее подписывайся у меня еще много вкусного и айда готовить ?‍? Ингредиенты: -Масло - 200 грамм -Сахар - 100 грамм -Яйцо - 1 шт. -Мука - 350 грамм -Разрыхлитель - 1 ч.л -Ваниль или ванильный сахар - по вкусу -Корица -по вкусу В миску отправляем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и все тщательно соединяем, добавляем яйцо и перемешиваем, я это делаю с помощью венчика. Просеиваем муку и разрыхлитель и вымешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного липнуть к рукам. Раскатываем не очень тонко и формочками вырезаем фигурки. Выпекаем при 180 градусах 10-15 минут, ориентируйтесь на свою духовку Это очень вкусно ✨ В доме сразу запах Рождества #рецепты #рецепты на украинском#рождество#печенье#рождественскоепеченье♬ Christmas Is Coming - DM Production

Об источнике: anastasiiacooking

anastasiiacooking - TikTok-страница украинского блогера Анастасии, которая в соцсетях делится простыми и интересными рецептами вкусных блюд. На страницу подписаны более 42 тысяч пользователей.

