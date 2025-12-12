Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

Рецепт печенья, которое прекрасно дополнит рождественскую атмосферу.

Простой рецепт рождественского печенья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На рождественские праздники хочется порадовать свою семью вкусными блюдами. И чтобы не стоять долго у плиты, можно приготовить простое, но очень вкусное рождественское печенье.

Главред узнал, что на его приготовление нужно потратить всего 25 минут. Об этом в TikTok anastasiiacooking рассказала украинский блогер Анастасия.

Рождественское печенье - рецепт

Ингредиенты:

Масло 200 г

Сахар 100 г

Яйцо 1 шт.

Мука 350 г муки

Разрыхлитель 1 ч. л.

Корица

Ваниль или ванильный сахар

Мягкое сливочное масло перемешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем в массу яйцо и корицу и снова все перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто.

Раскатываем тесто и вырезаем его формочками. Выкладываем будущее печенье на застеленный пергаментом противень и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить рождественское печенье:

Об источнике: anastasiiacooking anastasiiacooking - TikTok-страница украинского блогера Анастасии, которая в соцсетях делится простыми и интересными рецептами вкусных блюд. На страницу подписаны более 42 тысяч пользователей.

