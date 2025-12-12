В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Что сказал Новак:
- Из-за ударов по объектам энергетики в Украине вырастут цены на электроэнергию
- Для бизнеса тариф на электроэнергию повысят в 2026 году
- Бытовые потребители будут платить за свет по-новому после окончания войны
Украина понесла колоссальные потери из-за целевых бомбардировок страны-агрессора России энергетической инфраструктуры. Эти потери в дальнейшем будут только расти, что повлияет на повышение тарифов на электроэнергию.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, тариф на электроэнергию вырастет как и для населения, так и для бизнеса.
Когда могут повысить тарифы на электроэнергию
Уже в 2026 году, по словам экономиста, тариф на свет будут повышать для бизнеса. Вероятно, это будет происходить в два этапа, чтобы "избежать шока". По такой же схеме будут повышать тариф и для населения, однако уже после окончания войны.
"Мы должны понимать, что рост цены тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок очень большие. Энергетика - это очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура", - подчеркнул Новак.
Что будет с ценами на коммунальные услуги в следующем году
Главред писал, что по словам нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, в Верховной Раде рассматривают поднятие коммунальных тарифов уже через несколько месяцев.
Он считает, что в следующем году Правительство должно четко определить категории населения, которые будут получать поддержку от государства в соответствии с тарифом. В то же время нардеп считает, что другие украинцы могут платить коммунальные услуги по рыночным ценам.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.
Ранее сообщалось, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.
Накануне стало известно, что цена на свет также остается фиксированной для населения. За кВт-ч украинцам в декабре придется заплатить 4,32 грн.
Больше новостей:
- Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря
- Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат
- Таких цен не было даже в прошлом году: один продукт уже отдают за бесценок
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред