В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Специалист рассказал, как будет происходить повышение цен на электроэнергию.

Как изменятся тарифы на электроэнергию для бизнеса и населения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

Из-за ударов по объектам энергетики в Украине вырастут цены на электроэнергию

Для бизнеса тариф на электроэнергию повысят в 2026 году

Бытовые потребители будут платить за свет по-новому после окончания войны

Украина понесла колоссальные потери из-за целевых бомбардировок страны-агрессора России энергетической инфраструктуры. Эти потери в дальнейшем будут только расти, что повлияет на повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, тариф на электроэнергию вырастет как и для населения, так и для бизнеса.

Когда могут повысить тарифы на электроэнергию

Уже в 2026 году, по словам экономиста, тариф на свет будут повышать для бизнеса. Вероятно, это будет происходить в два этапа, чтобы "избежать шока". По такой же схеме будут повышать тариф и для населения, однако уже после окончания войны.

"Мы должны понимать, что рост цены тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок очень большие. Энергетика - это очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура", - подчеркнул Новак.

Что будет с ценами на коммунальные услуги в следующем году

Главред писал, что по словам нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, в Верховной Раде рассматривают поднятие коммунальных тарифов уже через несколько месяцев.

Он считает, что в следующем году Правительство должно четко определить категории населения, которые будут получать поддержку от государства в соответствии с тарифом. В то же время нардеп считает, что другие украинцы могут платить коммунальные услуги по рыночным ценам.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Накануне стало известно, что цена на свет также остается фиксированной для населения. За кВт-ч украинцам в декабре придется заплатить 4,32 грн.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

