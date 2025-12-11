Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

Бронеодеяло является новым средством индивидуальной и коллективной защиты от обломков снарядов, мин или ручных гранат.

Дя украинских военных впервые закупят бронеодеяла / коллаж: Главред, фото: mod.gov.ua

Минобороны должно закупить 5,3 тыс. бронеодеял на сумму более 132 млн грн

Снабжение ожидают до конца февраля 2026 года

Министерство обороны Украины впервые объявило о закупке бронеодеял – универсальных полевых тентов, обеспечивающих дополнительную баллистическую защиту от обломков. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Бронеодеяло является новым средством индивидуальной и коллективной защиты от обломков снарядов, мин или ручных гранат. Бронеодеяло состоит из элементов, способных задержать средство поражения и рассеять его энергию. Его разработали совместно с командованием Сил логистики ВСУ. В Минобороны объяснили, что изделие создано на основе мягкого многослойного баллистического пакета в водоупорном чехле и соответствует классу осколочной стойкости F5.

По данным ведомства, тент можно применять как при перемещении по открытой местности, так и для укрытия блиндажей и позиций, при отсутствии брони в транспорте или при эвакуации раненых. Благодаря возможности складываться в три-четыре слоя и использованию плечевых лямок его можно быстро переносить и разворачивать.

Фото: mod.gov.ua

Характеристики бронеодеяла:

длина – 1600-1750 мм;

ширина – 700-800 мм;

площадь баллистического пакета – от 126,5 дм²;

вес – до 11 кг;

рабочая температура – от -40 °С до +70 °С.

Каждое бронеодеяло будет поступать в комплекте с водоупорным защитным чехлом, баллистическим пакетом, сумкой для переноски, паспортом и набором для мелкого ремонта.

Государственный оператор тыла МО должен закупить 5,3 тыс. бронеодеял на сумму более 132 млн грн. Снабжение ожидают до конца февраля 2026 года. Последующие приобретения планируют осуществлять в следующем году в соответствии с потребностями ВСУ.

Поддержка Украины западными партнерами - оценка эксперта

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что поддержка со стороны западных партнеров остается для Украины стабильной, системной и беспрецедентно масштабной. По его словам, ключевую роль в этом процессе играет Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую помощь, но и существенные военные ресурсы.

Фесенко отмечает, что Украина продолжает закупать американское вооружение за счет европейского финансирования. Во время недавней встречи в Вашингтоне 18 августа, по его словам, обсуждались оборонные контракты на сумму 90-100 миллиардов долларов. Речь идет о вооружении сдерживания, которое должно стать частью долгосрочной системы безопасности Украины.

Эксперт подчеркивает, что столь мощная и последовательная поддержка партнеров существенно усложняет России возможность достичь успеха в войне и усиливает стратегические позиции Украины.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс и в дальнейшем будет усиливать сотрудничество с Украиной и обеспечивать приоритетные оборонные потребности Киева. По его словам, безопасность Украины остается ключевым условием стабильности в Европе, поэтому союзники должны действовать совместно и последовательно.

В ноябре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, Берлин в течение последних месяцев ведет активную работу с Киевом над проектами, которые предусматривают передачу вооружения увеличенной дальности.

18 ноября стало известно, что Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США.

Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

