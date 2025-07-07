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Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

Виталий Кирсанов
7 июля 2025, 10:55
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Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач.
В Украине заработал маркетплейс для армии - как он работает
В Украине заработал маркетплейс для армии - как он работает / коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Кратко:

  • В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ
  • Система разработана на основе модели поставки питания для армии

В понедельник, 7 июля, начала работу новая цифровая система DOT-Chain Defence, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны Украины. Минобороны уже выделило миллиард гривень на пилотный запуск. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, DOT-Chain Defence - это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

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"В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривень. На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре - и другие виды БПЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы", - сообщил Умеров.

Отмечается, что каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. По словам министра, теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель.

Он также отметил, что система DOT-Chain Defence разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает система:

  • военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрые ответы;
  • производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных;
  • государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

Вооружение Украины западными партнерами - что известно:

Международные партнеры Украины обязались в нынешнем году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины.

Великобритания передаст Украине 350 современных ракет для зенитно-ракетных комплексов, специально разработанных с учетом потребностей нашей страны. Поставка ракет осуществляется за средства, полученные из замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Поддержка Украины дорого обходится Западу, но победа России обойдется еще дороже. Если Европа и особенно США так переживают из-за этих расходов, им стоит поступить разумно и прекратить, наконец, финансово поддерживать Россию. Об этом в авторской статье для Forbes пишет колумнист Энди Самотюк, который является практикующим юристом в США и специализируется на бизнес-иммиграции.

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