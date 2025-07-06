Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

В издании предлагают прекратить параллельно с Украиной финансировать еще и Россию.

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Запад потратил на поддержку Украины около 370 миллиардов долл / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Кратко:

Запад потратил на поддержку Украины около 370 миллиардов долл

Западные страны продолжают покупать российскую нефть и газ

Поддержка Украины - это не благотворительность

Поддержка Украины дорого обходится Западу, но победа России обойдется еще дороже. Если Европа и особенно США так переживают из-за этих расходов, им стоит поступить разумно и прекратить, наконец, финансово поддерживать Россию. Об этом в авторской статье для Forbes пишет колумнист Энди Самотюк, который является практикующим юристом в США и специализируется на бизнес-иммиграции.

Он отметил, что российская агрессия стоила Украине по меньшей мере 552 миллиарда долларов прямых убытков от разрушений и краж украинского имущества российскими оккупантами. И ежедневно эта цифра растет. Запад потратил на поддержку Украины уже около 370 миллиардов долларов. Это много, но это копейки по сравнению с 4,5 триллионами долларов, которые НАТО придется потратить дополнительно на свою оборону, если Россия победит, отмечает юрист.

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Именно поэтому Самотюк предлагает пойти на разумные финансовые решения, а именно - прекратить параллельно с Украиной финансировать еще и Россию.

"Западные страны продолжают покупать российскую нефть и газ, направляя деньги непосредственно на военные усилия Путина. С февраля 2022 года западные закупки российских энергоносителей втрое превысили помощь, направленную Украине. Америка и ее союзники тайно финансируют Россию", - возмущается колумнист.

Он предупреждает, что такая непоследовательность, особенно с учетом постоянных перебоев в поставках оружия Украине, лишь увеличивает шансы на победу России. И этот вариант будет стоить западному миру очень дорого.

Самотюк отмечает, что Европе и другим уже пора прекратить покупку энергоносителей у России и переориентироваться в этом вопросе на США, Канаду и других поставщиков.

Во-вторых, юрист призывает наконец конфисковать более 300 миллиардов замороженных российских активов и использовать их на поддержку Украины. Он напоминает, что подобные прециденты уже были в прошлом, когда США конфисковали деньги Ирака и Афганистана.

"Поддержка Украины - это не благотворительность. Не забывайте Будапештский меморандум 1994 года, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. То, что мы сейчас отворачиваемся, посылает опасный сигнал: слово Америки ничего не значит", - добавил колумнист в заключение.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Вашингтон не прекратил поддержку Украины полностью, а лишь временно отменил отдельные виды помощи, об этом 4 июля заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как пишет The Guardian, немецкий канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял об отсутствии ограничений на использование Украиной западного вооружения. Речь шла, в частности, о ракетах Taurus, однако решения об их передаче до сих пор нет. СМИ отмечает, что Мерц уклоняется от ответа, почему Германия все еще не предоставляет эти ракеты Украине. Вероятно, это происходит из-за внутреннего сопротивления.

В июне министр обороны страны Борис Писториус поставил вердикт в вопросе поставки дальнобойных ракет Taurus для Украины.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это. Я отвечаю вам - нет", - сказал Писториус на брифинге с президентом Зеленским.

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